Mogliano Rugby: svelati gli staff che guideranno i giovani del Minirugby

La Società Mogliano Rugby 1969 è felice di poter ufficialmente pubblicare la composizione degli staff che, sotto la direzione del Responsabile Tecnico, Claudio Zizola, si occuperanno delle categorie minirugby, uno dei settori fondamentali della Società biancoblù.

L'inizio delle attività avrà luogo martedì 3 settembre per la categoria Under12, mentre tutte le altre Under, dalla 6 alla 10, inizieranno la loro stagione sportiva martedì 10 settembre. Gli allenamenti settimanali delle categorie U6-8-10 saranno due, il martedi ed il giovedi. La categoria Under12 sarà invece impegnata anche il mercoledi. Tutti insieme affronteranno poi i raggruppamenti domenicali, durante i quali avranno modo di incontrare e confrontarsi con i loro pari età delle altre Società del territorio.

Per l'Under 12, che proporrà 2 Squadre (come faranno anche le categorie Under 8 e 10) lo staff sarà composto da:

Educatore Longo Nicolò

Educatore Sara Sebastiano

Educatore D'Onofrio Leonardo

Dirigente accompagnatore Andretti Roberto

Dirigente accompagnatore Kamber Alberto

Per l'Under 10:

Educatore Zizola Mauro

Educatore Pavan Palmiro

Educatore Magnaguagno Davide

Educatore Malossi Marco

Dirigente accompagnatore Salvalaio Thomas

Dirigente accompagnatore Cestaro Alessandro

Dirigente accompagnatore Seno Andrea

Per l'Under 8:

Educatore Zanata Cristina

Educatore Naldi davide

Educatore Ricci Marco

Dirigente accompagnatore Cestaro Alessandro

Dirigente accompagnatore Surugiu Andreea Corina

Dirigente Accompagnatore Bonfiglio Manuela Vettorello

Infine i fantastici cuccioli dell'Under 6 verranno seguiti da:

Educatore De Lazzari Daniele

Educatore Tiveron Andrea

Dirigente Accompagnatore Campello Gianni

Dirigente Accompagnatore Vassia Alessandro

La società ricorda a tutti i genitori che le iscrizioni alle squadre del minirugby biancoblù sono sempre aperte. Chi volesse ottenere maggiori informazioni può contattare la segreteria della Società scrivendo alla mail segreteria@rugbymogliano.it. Non scordate che a partire dalle date sopra citate, sarà possibile effettuare fino a 4 allenamenti di prova gratuiti, per permettere ai vostri ragazzi di vivere senza alcun impegno l'esperienza del nostro magnifico sport.