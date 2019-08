La De' Longhi ai mondiali con Tessitori e Fotu

Ora è ufficiale, il ct Meo Sacchetti nell'imminenza dei Mondiali che iniziano sabato in Cina, ha effettuato gli ultimi due tagli confermando quindi nei 12 della rosa che affronterà la rassegna iridata Amedeo "Tex" Tessitori, pivot della De' Longhi Treviso Basket. Una grande soddisfazione per il centro toscano e un grande orgoglio per TVB che così potrà contare ben due atleti, "Tex" e il neozelandese Isaac Fotu, neo acquisto estivo.

Tessitori e gli azzurri sono inseriti nel girone D a Foshan, e giocheranno la prima gara con le Filippine sabato 31 alle ore 13.30 italiane (diretta Sky Sport 1). Secondo match del girone D lunedì 2 settembre alle 9.30 del mattino (diretta Sky Sport 1) con l'Angola, per concludere il girone mercoledì 4 alle 13.30 con la Serbia (diretta Sky Sport 1). Passano il turno per la successiva fase a gironi le prime due di ogni poule. I "Tall Blacks" della Nuova Zelanda dell'altro portacolori di TVB al Mondiale, Isaac Fotu sono nel girone F a Nanchino, esordio domenica 1 settembre con il Brasile alle 10.00, poi il 3 alle 10.00 sfida al Montenegro e giovedì 5 alle 14.00 ultimo match con la Grecia.

Sky Sport trasmetterà ogni giorno due partite, tre nelle giornate in cui gioca l'Italia.