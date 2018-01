Imoco Volley senza sosta: domenica trasferta a Monza, Papafotiou out gioca Bechis

CONEGLIANO Imoco Volley senza sosta: la squadra è rientrata venerdì dalla trasferta vincente (3-2) a Istanbul contro il Fenerbahce per la terza giornata del Girone B di Champions League che le ha consentito di mantenere il primato in classifica. Neanche il tempo di disfare le valigie e le Pantere sono ripartite, dopo l'allenamento nel primo pomeriggio al Palaverde, con destinazione Monza per la 6° di ritorno della A1 con la Saugella dell'ex Serena Ortolani. In campionato le Pantere di Conegliano sono prime in classifica con 44 punti e vengono da 8 vittorie consecutive, mentre la Saugella Monza è quinta con 25 punti e nell'ultimo turno ha perso 3-0 a Busto Arsizio. All'andata al Palaverde vinse l'Imoco Volley per 3-0, finora tutte vittorie per le venete nei tre scontri diretti precedenti.

Novità nel roster dell'Imoco Volley falcidiato quest'anno da infortuni (ancora out Raphaela Folie che sta proseguendo le terapie): al posto di Athina Papafotiou infortunata al ginocchio destro, è arrivata infatti da Il Bisonte Firenze una conoscenza dei tifosi gialloblù, la palleggiatrice piemontese Marta Bechis che tornerà proprio domenica a Monza a vestire la maglia (numero 18) delle Pantere già indossata nel 2013/14 e 2015/16. Un pullman di tifosi seguirà la squadra a Monza. Info sulla trasferta con NPU presso Paolo (3898321644). In vendita anche i bglietti e i pacchetti viaggio-maglietta speciale-biglietti per la Final Four di Coppa Italia a Bologna il 17 e 18 febbraio.

Marta Bechis, che dopo aver lasciato Firenze domattina sarà al Palaverde e si allenerà nel primo pomeriggio la sua nuova squadra, per essere domenica in campo nella trasferta di Monza: "Sono molto contenta di tornare a Conegliano, una società e un ambiente di cui ho sempre avuto ricordi molto belli e soprattutto un top team sia in Italia che in Europa. E' stato tutto abbastanza repentino, il mercato di gennaio è così: sinceramente non mi aspettavo di cambiare squadra, ma la scelta è stata questa e ringrazio Il Bisonte per i due anni passati insieme. Ora volto pagina e mi tuffo con carica ed entusiasmo in questo ritorno all'Imoco. Non ci ho pensato due volte e sono convinta sia la scelta migliore per me, una squadra dagli obettivi importanti, che vuole vincere, dove potrò allenarmi ogni giorno con giocatrici di livello altissimo. Conosco l'ambiente, conosco alcune compagne e anche il coach, quindi non ci saranno probemi ad integrarmi presto nel gruppo. Ci sono tante partite e tante competizioni davanti da giocare, in questo momento la stagione entra nella sua fase decisiva e io sono in forma, ben allenata e a disposizione del coach per dare il massimo in allenamento ed essere pronta ad aiutare la squadra se ce ne sarà bisogno. Domani sarò carica al Palaverde per il primo allenamento con la squadra e poi partiamo per Monza, subito in pista per un grande finale di stagione." Daniele Santarelli, coach Imoco Volley: "Non c'e' un attimo di respiro, giocando giovedì in coppa e tornando oggi sarà poco il tempo per preparare la partita di Monza, praticamente avremo solo l'allenamento di domani. Ma per fortuna tornare in palestra dopo una bella vittoria e' più facile e la stanchezza si sente meno, in più ho un gruppo fantastico che sta bene insieme e si diverte anche in allenamento. Quindi nonostante i tempi ristretti sono convinto che potremo essere pronte anche domenica a Monza per continuare il nostro bel momento contro una Saugella che vorrà approfittare della maggior freschezza. Domani arriva anche Marta Bechis, nella sfortuna del guaio fisico capitato ad Athina è un lusso poter inserire subito una palleggiatrice come lei, che oltre alle grandi qualità ha anche il vantaggio di non avere problemi di ambientamento perchè ci conosciamo reciprocamente bene. Mi dispiace per Athina Papafotiou che avevo voluto con noi e che aveva confermato qui a Conegliano le sue grandi qualità sia tecniche che umane, si era integrata benissimo ed è un vero peccato il suo infortunio, le auguriamo di rimettersi presto. Ma sono sicuro che con l'innesto di un'atleta di valore assoluto come Bechis non avremo ripercussioni e potremo affrontare al completo il tour de force di impegni in cui ci troviamo."