Domenica MoohRun 5 (7 km e 10 km) nel centro di Treviso

Presentata giovedì mattina a Palazzo Rinaldi, alla presenza del sindaco di Treviso Mario Conte e degli altri primi cittadini dei Comuni coinvolti nel percorso della 16esima edizione della Maratona di Treviso, la MoohRun®, la manifestazione ludico motoria organizzata La Butto in Vacca® A.S.D. Due i percorsi previsti, di 7 e 10 km, su cui potranno misurarsi tutti gli appassionati della corsa ma anche e soprattutto le famiglie, gli amanti delle passeggiate, del nordic walking e del sano movimento all’aria aperta. Specialissima anche la maglietta: dopo la t-shirt 2018 sul tema dell’acqua, quest’anno l’elemento caratterizzante sarà il fuoco. Attenzione però: la maglia sarà garantita ai primi 3mila iscritti. Ad oggi, quando mancano solo pochi giorni le adesioni hanno già superato quota 2mila, con richieste che aumentano di 50 in 50 ogni giorno.

Ad attirare un numero sempre maggiore di partecipanti, oltre alla naturale simpatia del gruppo, anche il risvolto benefico che caratterizza ogni manifestazione targata La Butto in Vacca® A.S.D. Una quota delle iscrizioni, infatti, verrà devoluta a Dynamo Camp, Una mano per un sorriso For Children e Un cuore per tutti, tutte Onlus che rivolgono il proprio impegno all’aiuto dei bambini. Ad ogni associazione, che quest'anno allestirà il proprio stand nella zona arrivo dedicata presso il Prato della Fiera dove si potranno trovare anche tante novità e piacevoli sorprese per tutti, verranno donati 2mila e 500 euro, per la cifra complessiva di 7mila e 500 euro.

UN PROGETTO #LBiV MoohRun® è ormai un evento podistico ben conosciuto, non solo in Veneto, ma anche in altre regioni d’Italia, ed è arrivato, nella versione “Original”, alla 5^ edizione. In totale, comprendendo le edizioni speciali di MoohRun® (Elvis Edition a Treviso; Rainbow Edition a Treviso (Home Festival); Flower Edition a Valeggio sul Mincio (VR) (Parco Sigurtà); Cheese Edition a Piazzola sul Brenta (PD) (Villa Contarini) e la LBIV Xmas MoohRun a Treviso) La Butto in Vacca® ha fatto correre più di 12mila persone in 4 anni.

In tantissimi credono nella filosofia di LBiV, dai follower sui social ma anche personaggi di spicco e atleti, “testimonial” d’eccezione come Nicola Mazzonetto, unico italiano ad aver fatto due volte tutte le 6 World Marathon Major, spesso in giro per il mondo con la famosa maglia pezzata, a una delegazione muccata presente alla New York City Marathon del 2017, che è valsa al gruppo una recensione in diretta su Eurosport e Radio Deejay, ma soprattutto, per il successo che, fin dagli inizi, le maglie sociali hanno sempre riscosso.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione è di 16,00 Euro, con iscrizioni aperte fino al 24/03/2019 dà diritto a:

- esclusivo maglia dell’evento, marchiata La Butto in Vacca®, garantito a 3000 iscritti;

- gadget;

- ristori sul percorso per i 10 Km e all’arrivo per entrambi;

- deposito sacche;

- assicurazione;

- premi per i primi 10 gruppi più numerosi, iscritti entro e non oltre il 15 Marzo 2019.

Le iscrizioni saranno raccolte fino al 24 Marzo incluso o fino al raggiungimento di 3.000 partecipanti, secondo le modalità sotto riportate.

Il giorno dell’evento, le iscrizioni si effettueranno sul posto al costo di 16,00 Euro.

Promo gruppi: dal 15° in poi tutti pagano 15,00 euro.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Per i singoli atleti

ENDU: seguendo le istruzioni riportate nel sito www.moohrun.it o collegandosi direttamente al portale ENDU, con pagamento immediato con carta di credito, paypal, bonifico bancario diretto e conferma immediata dell’iscrizione, oppure indicando come metodo di pagamento il bonifico bancario, che dovrà avvenire entro e non oltre 48 ore, con conferma differita dell’iscrizione;

E-mail: inviando il modulo di iscrizione, scaricabile dal sito internet www.moohrun.it oppure reperibile alle principali manifestazioni podistiche, compilato e firmato, unitamente alla ricevuta di pagamento del bonifico bancario all’indirizzo iscrizioni@moohrun.it.

Punti di iscrizione OFFLINE: compilando il modulo di iscrizione e con pagamento esclusivamente in contanti presso:

- 1/6 H Sport - Treviso viale 4 Novembre, 84/B – 31100 Treviso

- 1/6 H Sport - Cazzago di Pianiga (VE) via Monviso, 3/6 – 30030 – Tel. 041 3032042

- 1/6 H Sport - 35020 Ponte San Nicolò (PD) via Marconi, 35/a – Tel. 049 2950462

- CrossFit Diamantik via Vizza, 12 – 31018 Gaiarine (TV)

- Cliché Viaggi via Roma, 154 – 30038 Spinea (VE) – Tel. 041 5411969

- AquaFit 2.0 via Belvedere 59 - 31032 Casale sul Sile (TV)

- Coffee & Shop via Turati, 82 – 35010 Limena (PD) – Tel. 049 768733

- VITANOVA fitness piscina Via Postumia, 153, 31038 Paese TV

- Farmacia Calmaggiore di Mariacecilia Fuser Via Calmaggiore, 24, 31100 Treviso TV

- La Tabaldicolapiazza San Tiziano, 1, 31040 Mansuè TV

- Sweetsun Centro Abbronzatura Viale Felissent, 5 - 31100 Treviso

