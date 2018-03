Prende il via la nuova stagione dei Barbers Ponzano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

PONZANO VENETO - Ieri sera i Barbers Blu Fioi Ponzano hanno iniziato la loro preparazione atletica, in vista della nuova stagione che prenderà il via fra poche settimane. Grazie a nuovi giocatori, graditi ritorni e conferme, i ragazzi in blu possono contare su una rosa di 15 giocatori, tutti già con esperienza sul diamante. L' obiettivo è riscattare il deludente campionato LAB 2017, che li ha visti raccogliere ben 14 sconfitte su 15 gare disputate (unica vittoria contro Venezia proprio a Ponzano). Inutile dire che i Barbers vi attendono in campo a tifare non per loro o per la squadra avversaria, ma per lo sport, vero protagonista.