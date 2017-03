Orienteering - Ecco i risultati del Tour Trevigiano a Caonada, sul Montello

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Domenica 5 marzo 2017 si è corsa l'ormai tradizionale gara di inizio marzo sul Montello a Caonada di Montebelluna, gara valevole quest'anno come 2^ Prova del Tour Trevigiano 2017. Nonostante il meteo non proprio clemente che ha reso pesante il terreno di gara ostacolando a tratti la corsa, la partecipazione alla gara, ben organizzata dall'OK Montello, è stata buona. Nel percorso maggiore (Nero) vittorie per due giovani promesse dell'orienteering, Mattia Scopel del Fonzaso tra gli uomini e Alice Selem del Galilei Mira tra le donne. Piazza d'onore per due atleti del Tarzo, Pin Roland al maschile che ha perso la vittoria per un errore alla prima lanterna, e Jessica Lucchetta al femminile, staccata di circa due minuti dalla vincitrice.

Terzi posti infine conquistati da Matias Scarton (Fonzaso) e Benedetta Vanzella (Tarzo). Nel Rosso maschile si è imposto Emanuele Rebuli del Miane, con due minuti di vantaggio su Costantino Scopel (Fonzaso) e Michele Mogno (Swallows Noale). Tra le donne vittoria per Laura Giovanelli (Dolomiti) a precedere di un minuto circa Marta Canal (Friuli MTB) e Sara Mondin (Fonzaso). Nel Giallo vince tra gli uomini Massimo Bellotto (Mareno) davanti a Lorenzo De Biasi (Tarzo) e a Emanuele Andrighetti (Fonzaso). Tra le donne ha avuto la meglio Mirella Fattor del Dolomiti, davanti alla compagna di squadra Elisa D'Alessio e a Natascia Ceotto del Tarzo. Infine nel percorso Bianco vittoria per il giovanissimo Filippo Sponchiado dell'Or. Treviso. Bel secondo posto per Daniel Cocchi dell'OK Montello e terzo posto per Giovanni Rui del Mareno. Al femminile vittoria per Carla Gallio del Fonzaso, davanti alla coppia del Malipiero Marcon Irene Bellio/Silvia Gavagnin, con Anna Chodkiewicz del Dolomiti a chiudere il podio. La gara di Caonada è stata un buon test in vista del Campionato Veneto/Trentino Middle che il Mareno Orienteering organizzerà sempre sul Montello, a Giavera, il 19 marzo prossimo. P

er quanto riguarda invece il Tour Trevigiano l'appuntamento per tutti è previsto per il 23 aprile con la terza tappa a San Zenone degli Ezzelini. CLASSIFICHE: Categoria: NERO M (Lunghezza 5000 m - Dislivello 110 m - Kmsf 6,10) 1 Scopel Mattia A.S.D. FONZASO 00.36.45 2 Pin Roland ORIENTEERING TARZO A.S.D. 00.37.17 3 Scarton Matias A.S.D. FONZASO 00.38.11 Categoria: NERO W (Lunghezza 5000 m - Dislivello 110 m - Kmsf 6,10) 1 Selem Alice A.S.D. ORIENTEERING G. GA… 00.46.08 2 Lucchetta Jessica ORIENTEERING TARZO A.S.D. 00.47.55 3 Vanzella Benedetta ORIENTEERING TARZO A.S.D. 00.51.14 Categoria: ROSSO M (Lunghezza 4000 m - Dislivello 90 m - Kmsf 4,90) 1 Rebuli Emanuele ORIENTEERING MIANE '87 00.33.41 2 Scopel Costantino A.S.D. FONZASO 00.35.40 3 Mogno Michele ORIENTEERING SWALLOWS… 00.36.17 Categoria: ROSSO W (Lunghezza 4000 m - Dislivello 90 m - Kmsf 4,90) 1 Giovanelli Laura ORIENTEERING DOLOMITI 00.42.18 2 Canal Marta FRIULI MTB & ORIENTEERI… 00.43.14 3 Mondin Sara A.S.D. FONZASO 00.43.32

Categoria: GIALLO M (Lunghezza 3000 m - Dislivello 50 m - Kmsf 3,50) 1 Bellotto Massimo A.S.D. MARENO ORIENTEER… 00.23.49 2 De Biasi Lorenzo ORIENTEERING TARZO A.S.D. 00.25.26 3 Andrighetti Emanuele A.S.D. FONZASO 00.28.07 Categoria: GIALLO W (Lunghezza 3000 m - Dislivello 50 m - Kmsf 3,50) 1 Fattor Mirella ORIENTEERING DOLOMITI 00.31.44 2 D'alessio Elisa ORIENTEERING DOLOMITI 00.32.56 3 Ceotto Natascia ORIENTEERING TARZO A.S.D. 00.33.24 Categoria: BIANCO M (Lunghezza 1900 m - Dislivello 20 m - Kmsf 2,10) 1 Sponchiado Filippo ORIENTEERING TREVISO A.… 00.35.08 2 Cocchi Daniel OK Montello ASD 00.44.57 3 Rui Giovanni A.S.D. MARENO ORIENTEER… 00.46.59 Categoria: BIANCO W (Lunghezza 1900 m - Dislivello 20 m - Kmsf 2,10) 1 Gallio Carla A.S.D. FONZASO 00.34.42 2 Bellio Irene Gavagnin Silvia A.S.S. ORIENTEERING MALI… 00.37.51 3 Chodkiewicz Anna ORIENTEERING DOLOMITI 00.41.37

