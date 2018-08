Pattinaggio artistico Fisr: titolo italiano per Mattia Qualizza

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

TREVISO Si sono appena conclusi i Campionati Italiani FISR a Folgaria (Trento) con grandi soddisfazioni per lo Sporting Treviso, storica società di pattinaggio a rotelle di Treviso (http://sportingtreviso.it) con oltre 300 atleti, che ha conquistato un tiitolo italiano nel pattinaggio artistico, specialità Solo Dance categoria Junior maschile, con Mattia Qualizza. Classe 2000, si è affacciato l’anno scorso alla categoria SD Internazionale e dopo un anno di lavoro ecco la vittoria tricolore, per la gioia di presidente dello Sporting Treviso, Luca Bassetto, l’allenatore e DT Boris Mazziero, allenatrici Solo Dance Rachele Campagnol e Lia Bassetto (rispettivamente 2° e 11ª nella gara Senior Solo Dance femminile). Ottimi piazzamenti per gli altri atleti del team allenato da Boris Mazziero con Massimiliano Antonelli ASS.P.D. AQUILEIESE (4° Senior Solo Dance maschile e 3° in coppia danza Senior con la parter Camilla Barguino), nella categoria Junior Solo Dance Femminile Susanna Aschettino ASS.P.D. AQUILEIESE e Sara Bassetto SPORTING TREVISO APD rispettivamente 15° e 19°, "evidente dimostrazione che la collaborazione tra le società produce buoni risultati, ci stimola a continuare e migliorare in tutti i settori" ha dichiarato il presidente dello Sporting Treviso, " adesso una settimana di riposo e poi si riparte per la nuova stagione e i prossimi impegni internazionali".