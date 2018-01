Pederobba e Mexicans: un binomio di passione per il football americano

PEDEROBBA Un altra stagione, volti nuovi e colonne degli inizi ed un hashtag e parola d’ordine per la stagione 2018 dei Mexicans, la selezione di Football Americano di Pederobba: #breakthewall. L’occasione è stata la tradizionale serata di presentazione della squadra al Pin Up di Volpago del Montello, presenti sponsor e l’amministrazione comunale con l’assessore allo sport Fabio Maggio e nella quale ha fatto il suo debutto il nuovo presidente Mauro Gasparin che ha ringraziato per la fiducia ed ha anche elogiato il lavoro del suo predecessore e del Consiglio.



Spazio poi ai giocatori e al nuovo coach Mirko Morgan che ha presentato il suo team e fissato gli obiettivi annuali. Una squadra rinnovata con innesti provenienti da altre realtà ma sopratutto da nuovi appassionati quella del 2018. Novità che segnala una volta di più come uno sport straniero come il football americano stia invece crescendo e attirando l’attenzione anche in realtà piccole, come Pederobba che rappresenta il comune più piccolo a vantare una squadra iscritta alla FidAF. E la prima skirmish della stagione con Livenza ha portato bene ai Mex usciti vincitori dal primo incontro dell’anno. Ora si aspetta la formazione del calendario del campionato nel quale i messicani affronteranno in girone i Draghi di Udine, i Muli di Trieste e i Twentyniners Alto Livenza.