43° Gp Sportivi di Poggiana, ecco le 31 squadre al via

RIESE PIO X Il countdown verso il 43° Gp Sportivi di Poggiana che si correrà domenica 12 agosto continua a scorrere inesorabilmente: mancano ormai sei giorni al via della sfida internazionale che anche quest'anno rinnoverà lo spettacolo della #starscombat sulle strade della Marca Trevigiana. A Poggiana di Riese Pio X (Tv) fervono i preparativi in vista del confronto tra i migliori Under 23 che giungeranno da tutte le parti del mondo: saranno, infatti, 31 le formazioni al via dell'edizione 2018 della manifestazione curata con passione dallo staff di Asolo Bike Poggiana. 20 quelle italiane, ben 11 le squadre straniere che hanno risposto all'appello di Gianpietro Bonin: "Anche quest'anno avremo al via il meglio del ciclismo mondiale Under 23 con tutti i talenti più promettenti che sapranno regalarci uno spettacolo unico ed affascinante" ha anticipato Bonin. "Domenica saranno 170 chilometri da seguire metro dopo metro per scoprire e valorizzare gli atleti in gara: la nostra tradizione dimostra che chi sa essere protagonista sul nostro percorso si guadagna con merito un posto anche nel professionismo. Voglio ringraziare sin d'ora tutte le istituzioni, gli sponsor, le forze dell'ordine e i volontari che renderanno possibile tutto questo: è solo grazie al loro sostegno e al loro lavoro che domenica a Poggiana torneremo a vivere un'altra bella giornata di festa nel segno del ciclismo". Un tracciato esigente e spettacolare, un gruppo di giovani talenti che comprende tutte le formazioni Under 23 più organizzate e una giornata che si prevede calda e soleggiata: questi gli ingredienti della formula magica con cui gli uomini di Asolo Bike Poggiana vogliono deliziare anche quest'anno il folto e sportivissimo pubblico che raggiungerà Poggiana per seguire da vicino la #starscombat.



Squadre italiane al via:

A.S.D. CYCLING TEAM VALCAVASIA

A.S.D. G.C. SISSIO TEAM

BIESSE CARRERA GAVARDO

BIOTRAINING CYCLING TEAM

CYBERTEAM

CYCLING TEAM FRIULI

FUTURA TEAM ROSINI

GAIAPLAST MAGLIFICIO L.B. BIBANESE

GENERAL STORE BOTTOLI

G.S. MALTINTI LAMPADARI

G.S.C. VIRIS VIGEVANO LOMELLINA

ISEO SERRATURE RIME CARNOVALI

NAMED SPORT ROCKET

NORTHWAVE COFILOC

PETROLI FIRENZE HOPPLA' MASERATI

S.C. VALLE SERIANA – CENE

TEAM COLPACK

TEAM PALA FENICE ASD

WORK SERVICE VIDEA COPPI GAZZERA

ZALF EUROMOBIL DESIREE' FIOR



Squadre straniere al via:

CHAMBERY CYCLISME FORMATION -AG2R LA MONDIALE-(Francia)

DIMENSION DATA FOR QHUBEKA (Sud Africa)

GAZPROM RUSVELO U23 (Russia)

IAM EXCELSIOR (Svizzera)

KKK KRANY (Slovenia)

LJUBLJANA GUSTO XAURUM (Slovenia)

MITCHELTON BIKE EXCHANGE (Australia)

TYROL CYCLING TEAM (Austria)

TREVIGIANI PHONIX HEMUS 1896

VELO CLUB MENDRISIO (Svizzera)

ZAPPI RACING TEAM (Inghilterra)



Il programma:

Ore 9.00 - Apertura segreteria

Ore 10.30 - Riunione tecnica e accreditamento

Ore 12.00 - Apertura foglio firma e presentazione squadre

Ore 13.39 - Partenza del 43° Gp Sportivi di Poggiana

Ore 17.50 - Arrivo del 43° Gp Sportivi di Poggiana

Ore 18.00 - Cerimonia protocollare di premiazione



Il percorso: Poggiana, Ramon, Loria, Riese Pio X, Poggiana(circuito di km 12.100 da ripetersi 4 volte). Indi: Poggiana, Ramon, Loria, Riese Pio X, S. Vito di Altivole, Casella d'Asolo(Via Galilei, Via Giorgione, Via Foresto Nuovo, Via Palladio) Crespignaga, Maser, Forcella Mostaccin, La Valle. Indi: circuito locale di km 14.400 da ripetersi 4 volte (La Valle, Via Prà Grande, Via Longon, Monfumo, Loc. Baracca, Bocca di Serra, Castelcies, Castelli, Via Bosco del Fagarè, Via Cà Balbi, La Valle). Indi: La Valle, Forcella Mostaccin, Maser, Crespignaga, Via Santa Marcuola, Via Fornetto, Asolo Loc. S.Martino, Via Foresto Vecchio, Via Forestuzzo, Via Risorgimento, Via Forestuzzo, Casella d'Asolo, S. Vito di Altivole, Riese Pio X, Poggiana. Ingi giro finale di km 12.100 Poggiana, Ramon, Loria, Riese Pio X, Poggiana, Arrivo.