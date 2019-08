Ponzano Basket: vacanze finite, si riparte dalle amichevoli

Il tempo delle vacanze è finito. Giusto il tempo delle ultime grigliate ferragostane e poi sarà tempo di iniziare a sudare per il Ponzano Basket che si riunirà lunedì 19 agosto alle ore 19 al PalaCicogna per l’inizio della nuova stagione.

La seconda in serie A2 dopo la salvezza meritatamente conquistata l’anno scorso al primo turno dei playout e che vedrà le biancoverdi di coach Filippo Campagnolo con un roster che avrà diverse volti nuovi. Già ufficializzate nelle scorse settimane, da lunedì si alleneranno le confermate Giulia Brotto, Giulia Zecchin, Giada Colombo e le new entry Emma Coffau, Angelica Castellani, Matilde Stangherlin, Giorgia Rimi e Benedetta Bagnara. Nei prossimi giorni verranno ufficializzati anche i nomi delle atlete che andranno a completare il roster del Ponzano Basket per la prossima stagione. Fissato anche il calendario delle amichevoli che accompagneranno Brotto e compagne all’esordio di sabato 28 settembre al PalaCicogna contro Bolzano:

Martedì 27 agosto: Ponzano Basket – Oregon University

Sabato 7 Settembre: Ponzano Basket – Libertas Pall. Udine

Sabato 14 settembre: A Domegge di Cadore: Ponzano Basket.

Dal 2 settembre inoltre, per tutti i successivi nove lunedì, la società biancoverde sarà impegnata nella prima edizione del “3X3 Italian Women League”, un circuito composto da nove tappe che abbraccerà tutta l’Italia, per creare un grande evento nazionale dedicato all'entusiasmante disciplina del 3 contro 3 interamente al femminile. Le squadre partecipanti saranno composte principalmente dalle atlete dei Campionati Nazionali di Serie A1 e Serie A2 (che potranno schierare più di una squadra). La partecipazione è estesa anche a tutte le tesserate FIP, a prescindere dalla categoria di appartenenza. Ogni squadra deve schierare obbligatoriamente quattro giocatrici tesserate FIP che siano Over 19.