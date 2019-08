Spettacolo a stelle e strisce per il Ponzano basket, battesimo di fuoco con Oregon state

Un battesimo di fuoco per il Ponzano Basket che ha aperto il proprio precampionato affrontando le stelle del college americano di Oregon State. Prima uscita ufficiale per le biancoverdi di coach Filippo Campagnolo che ha potuto dare spazio e minuti a tutte le componenti del roster dopo una prima settimana di lavoro. In piena preparazione e con un tasso atletico completamente diverso, quella andata in scena al PalaCicogna è stata una buona sgambata per riprendere confidenza con il parquet e specialmente confrontarsi con l’assoluta qualità della formazione americana che ha viaggiato al doppio della velocità della squadra trevigiana. Nessuna sorpresa, anzi tanto spettacolo messo in campo dalle americane che hanno regalato al pubblico di Ponzano anche giocate dall’elevato quoziente di spettacolarità.

È stata anche la partita di ritorno in campo di Benedetta Bagnara al rientro dopo la maternità e l’assenza di un anno dai campi di gioco, ma la classe dell’ex Vigarano si è subito evidenziata, supportata da quella di Zecchin e Brotto, le veterane del gruppo biancoverde. La partita, almeno a livello di punteggio, è durata giusto dieci minuti, il tempo per le americane di aggiustare la mira e iniziare a mettere a ferro e fuoco il canestro di Ponzano, che all’intervallo si ritrovava sotto 31-55. Nella ripresa con il calo delle energie, il divario si è allargato fino al 45-106 conclusivo. Da segnalare l’uscita per infortunio al ginocchio di Castellani le cui condizioni verranno valutate nei prossimi giorni

PONZANO BASKET – OREGON STATE 45-106

(15-24; 31-55; 35- 87)

PONZANO: Zamuner, Castellani 6, Colombo 2, Stangherlin 6, Zecchin 7, Miccoli 2, Ceolotto, Brotto 8, Bagnara 8, Rimi 4, Coffau 2. All. Campagnolo

OREGON STATE: Pivec 14, Goodman 21, Aquino ne, Washington 4, Mannen, Corosdale 3, Mitrovic, Thropan, Tudor, Slocum 25, Morris 5, Brown, Simmons 13, Jones 16. All. Rueck

Arbitri: Tondato e Bortolotto