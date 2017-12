Serie A2, l'ultima del 2017 sarà al Palaverde: la De Longhi aspetta i Roseto Sharks

TREVISO Ultimo match del 2017 per la De' Longhi Treviso Basket, che riceve venerdì 28 alle 20.30 al Palaverde i Roseto Sharks nella 14° giornata di A2 Girone Est. Coach Pillastrini dovrà fare ancora a meno del centro Bruttini (infortunio al bacino). La squadra trevigiana viene da tre ko consecutivi ed ora con 10 punti in classifica all'undicesimo posto e cerca riscatto domani contro Roseto, fanalino di coda con 4 punti (nell'ultimo turno sconfitta a Bologna 68-56).

Coach Stefano Pillastrini: "Dobbiamo approcciare questa partita con molta umiltà e con la consapevolezza di mettere in pratica in campo quello che facciamo nell'allenamento quotidiano. Non importa chi sia l'avversaria, perchè il nostro campionato fin qui ci ha insegnato che il risultato finale dipende da noi e dal nostro approccio mentale alla gara, tanto è vero che le migliori partite le abbiamo fatte con le squadre più forti cioè Trieste e Fortitudo. Quindi bisogna che troviamo in noi stessi le risorse per uscire da questo brutto momento, ne abbiamo le potenzialità e l'abbiamo dimostrato, ma ci vorrà un atteggiamento diverso nella partita che porti a esprimerci come sappiamo nei momenti chiave, quelli che decidono la gara. Roseto ha iniziato male la stagione, ma ultimamente ha vinto un paio di partite e anche nell'ultima gara fuori casa ha tenuto sulla corda Bologna, quindi verrà al Palaverde per fare risultato. Ma ripeto, più che all'avversaria dobbiamo pensare a noi, starà a noi giocare una partita al massimo dall'inizio alla fine, applicandoci bene per nascondere i nostri difetti ed esaltare le nostre qualità. Ci serve una vittoria per invertire il trend".

ARBITRI - Tallon, Yang Yao, Raimondo

SPONSOR DAY CARRARO - Lo sponsor di giornata sarà domani Carraro Concessionaria, storico partner di Treviso Basket con il marchio Mercedes. Sui seggiolini del Palaverde ci saranno dei flyers per iscriversi a un gioco in concessionaria "Fai canestro con Carraro" che si svolgerà a gennaio. Nell'intervallo gioco per i bambini con le miniauto Mercedes sul parquet del Palaverde.

BIGLIETTI - Casse del Palaverde aperte domani dalle 19.00, ancora disponibili biglietti per ogni ordine di posto. Vendita on line attiva sul sito Treviso Basket (www.trevisobasket.it), sezione biglietteria, fino a domani a mezzogiorno.

MEDIA - Diretta LNP TV in web streaming video (su abbonamento, da www.legapallacanestro.com), aggiornamenti sulle pagine social di Treviso Basket.