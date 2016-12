Prima giornata di Winter Cup: vincono tutte le big e la Lollo Napoli batte la Came Dosson

CASIER Nella prima giornata della prima fase di Winter Cup domina il fattore campo. Vincono le quattro teste di serie, squadre ospitanti dei quattro triangolari, che si garantiranno la possibilità di accedere alla Final Four con un successo nella terza giornata in programma giovedì 29. Mercoledì, invece, torneranno in campo le quattro perdenti, che affronteranno le restanti quattro squadre che hanno riposato stasera. Nel girone A, 8-2 del Pescara alla Futsal Isola; nel girone B, 3-1 della Lollo Caffè Napoli alla Came Dosson; nel girone C, 5-0 della Luparense alla Lazio; nel girone D, 2-1 dell’Acqua&Sapone Unigross al Real Rieti. Domani, con inizio alle 20.30, Isola-Cogianco (girone A, a Pescara), Came-Imola (girone B, a Cercola), Lazio-Latina (girone C, a San Martino di Lupari) e Rieti-Kaos (girone D, a Montesilvano).

GIRONE A Il Pescara va in svantaggio in casa contro l’Isola: assist di Marcelinho per Emer e 1-0 per la squadra di Angelini. Poi, la reazione: pari di Rosa, 2-1 di Leggiero che riprende una respinta di Galati, tris di Duarte su assist di Cuzzolino. Un gran gol di Marcelinho manda le due squadre sul 3-2, ma nella ripresa la doppietta di Cuzzolino (il secondo gol su rigore, dopo l’espulsione di Emer) vale il break decisivo, prima delle reti di Chimanguinho, Morgado (primo gol dopo il ritorno al Pescara) e ancora Cuzzolino su tiro libero. Mercoledì, Futsal Isola-Cioli Cogianco.

GIRONE B La Lollo Caffè Napoli soffre, va al riposo sull’1-1, ma alla fine riesce ad avere la meglio di una buona Came Dosson. Al PalaCercola, sotto gli occhi del presidente della Divisione Calcio a cinque Andrea Montemurro, apre le marcature André, su assist di Garcia Pereira. Passaggio vincente anche per l’altro portiere, Vascello, che mette in movimento Bellomo per il diagonale di sinistro che vale il pareggio. Nella ripresa, le reti di De Bail e ancora André fanno sorridere Cipolla. Mercoledì, Came Dosson-Ma Group Imola.

GIRONE C Cinquina della Luparense sulla Lazio: dopo l’1-0 del primo tempo firmato da Lara, su assist di Mancuso, nella ripresa i Lupi si scatenano trovando altre quattro reti con Taborda, Mancuso, Bertoni e Ramon. Mercoledì, Lazio-Axed Group Latina.

GIRONE D Al PalaRoma, buon esordio in Winter Cup per l’Acqua&Sapone Unigross, che supera 2-1 il Real Rieti: a firmare la sesta vittoria di fila per Ricci (prima di oggi, cinque su cinque in campionato) è la doppietta di Gabriel Lima, con il secondo gol arrivato in superiorità numerica per l’espulsione di Calderolli, ex di turno. Nel finale, l’errore di Murilo regala a Rafinha l’occasione che vale il 2-1, ma al Rieti non basta neppure il portiere di movimento. Mercoledì, Real Rieti-Kaos Futsal.

GIRONE A

PESCARA-FUTSAL ISOLA 8-2 (3-2 p.t.)

PESCARA: Capuozzo, Salas, Duarte, Cuzzolino, Rosa, Chiavaroli, Leggiero, Ghiotti, Vitinho, Tenderini, Morgado, Chimanguinho, Chiavaroli. All. Colini

FUTSAL ISOLA: Galati, Mentasti, Espindola, Emer, Marcelinho, Arribas, Zoppo, Arteiro, Pilloni, Mazzuca, Cerulli, Leofreddi. All. Angelini (in panchina Rufo)

MARCATORI: 4’48’’ p.t. Emer (I), 5’26’’ Rosa (P), 8’55’’ Leggiero (P), 11’27’’ Duarte (P), 17’02’’ Marcelinho (I), 3’35’’ e 13’23’’ s.t. Cuzzolino (P), 16’37’’ Chimanguinho (P), 17’50’’ Morgado (P), 19’27’’ t.l. Cuzzolino (P)

AMMONITI: Arribas (I), Pilloni (I), Duarte (P), Mentasti (I), Zoppo (I), Salas (P), Espindola (S)

ESPULSI: Emer (I) al 13’23’’ s.t. per gioco scorretto

ARBITRI: Antonio Sessa (Foggia), Luigi Fiorentino (Molfetta) CRONO: Massimo Tiberio (Teramo)

GIRONE B

LOLLO CAFFE’ NAPOLI-CAME DOSSON 3-1 (1-1 p.t.)

LOLLO CAFFE’ NAPOLI: Garcia Pereira, Bocao, André, Crema, Fornari, Botta, Avolio, Davì, Milucci, De Luca, De Bail, Pasculli. All. Cipolla

CAME DOSSON: Vascello, Vavà, Schiochet, Vieira, Boaventura, Cucchini, Rosso, Crescenzo, Bellomo, Ronzani, Miraglia. All. Rocha

MARCATORI: 8’55’’ p.t. André (N), 12’47’’ Bellomo (C), 9’14’’ s.t. De Bail (N), 11’36’’ André (N)

AMMONITI: Fornari (N), Boaventura (C), De Bail (N), Rosso (C)

ARBITRI: Gianluca Greco (Cosenza), Antonino Tupone (Lanciano) CRONO: Pasquale Crocifoglio (Napoli)

GIRONE C

LUPARENSE-LAZIO 5-0 (1-0 p.t.)

LUPARENSE: Morassi, Taborda, Honorio, Bertoni, Mancuso, Ramon, Lara, Coco, Brandi, Khouch, Duric, Miarelli. All. Marin

LAZIO: Laion, Gattarelli, Escosteguy, Ramirez, Stoccada, Gastaldo, Chiomenti, Lupi, Spinola, Blasimme. All. Mannino

MARCATORI: 14’35’’ p.t. Lara, 2’17’’ s.t. Taborda, 3’07’’ Mancuso, 11’21’’ Bertoni, 19’32’’ Ramon

AMMONITI: Ramirez (LA), Spinola (LA), Bertoni (LU)

ARBITRI: Gaspare Maurici (Prato), Chiara Perona (Biella) CRONO: Simone Tassinato (Padova)

NOTE: al 4’49’’ s.t. allontanato il tecnico Mannino (LA) per proteste

GIRONE D

ACQUA&SAPONE UNIGROSS-REAL RIETI 2-1 (1-0 p.t.)

ACQUA&SAPONE UNIGROSS: Casassa, Bordignon, Lima, Murilo, Jonas, José Ruiz, Canabarro, Romano, Canale, Rocchigiani, De Oliveira, Mambella. All. Ricci

REAL RIETI: Micoli, Corsini, Rafinha, Calderolli, Paulinho, Jeffe, De Michelis, Cesaroni, Pirri, Scappa, Turmena, Patrizi. All. Patriarca

MARCATORI: 2’16’’ p.t. Lima (A), 3’07’’ s.t. Lima (A), 17’32’’ Rafinha (R)

AMMONITI: Corsini (R), Murilo (A), Calderolli (A)

ESPULSI: Calderolli (R) al 2’22’’ s.t. per somma di ammonizioni

ARBITRI: Gino Simonazzi (Reggio Emilia), Ciro Oliviero (Pesaro) CRONO: Paolo Di Luigi (Teramo)

WINTER CUP – PRIMA FASE

GIRONE A: Pescara* (A), Cioli Cogianco (B), Futsal Isola (C)

GIRONE B: Lollo Caffè Napoli* (A), Ma Group Imola (B), Came Dosson (C)

GIRONE C: Luparense* (A), Axed Group Latina (B), Lazio (C)

GIRONE D: Acqua&Sapone Unigross* (A), Kaos Futsal (B), Real Rieti (C)

*squadre ospitanti

IL CALENDARIO (tutte le gare alle 20.30)

GIRONE A

Prima giornata (27 dicembre): PESCARA-FUTSAL ISOLA 8-2

Classifica: Pescara 3, Cioli Cogianco e Futsal Isola 0

Seconda giornata (28 dicembre) FUTSAL ISOLA-CIOLI COGIANCO

ARBITRI: Andrea Campi (Ciampino), Massimo Tariciotti (Ciampino) CRONO: Gabriele Gerardi (Pescara)

Terza giornata (29 dicembre) CIOLI COGIANCO-PESCARA

ARBITRI: Alberto Vantini (Verona), Leonardo Gaetani (San Benedetto del Tronto) CRONO: Dario Di Nicola (Pescara)

GIRONE B

Prima giornata (27 dicembre): LOLLO CAFFÈ NAPOLI-CAME DOSSON 3-1

Classifica: Lollo Caffè Napoli 3, Ma Group Imola e Came Dosson 0



Seconda giornata (28 dicembre) CAME DOSSON-MA GROUP IMOLA

ARBITRI: Daniele Fratangeli (Frosinone), Nicola Raimondi (Battipaglia) CRONO: Fabrizio Andolfo (Ercolano)

Terza giornata (29 dicembre) MA GROUP IMOLA-LOLLO CAFFÈ NAPOLI

ARBITRI: Giovanni Zannola (Ostia Lido), Gianfranco Marangi (Brindisi) CRONO: Salvatore Minichini (Ercolano)

GIRONE C

Prima giornata (27 dicembre): LUPARENSE-LAZIO 5-0

Classifica: Luparense 3, Axed Group Latina e Lazio 0



Seconda giornata (28 dicembre) LAZIO-AXED GROUP LATINA

ARBITRI: Gaudenzio Raffaelli (Treviso), Calogero Castellino (Treviso) CRONO: Filippo Cigaia (Treviso)

Terza giornata (29 dicembre) AXED GROUP LATINA-LUPARENSE

ARBITRI: Alessandro Maggiore (Bologna), Natale Mazzone (Imola) CRONO: Federico Beggio (Padova)

GIRONE D

Prima giornata (27 dicembre): ACQUA&SAPONE UNIGROSS-REAL RIETI 2-1

Classifica: Acqua&Sapone Unigross 3, Kaos Futsal e Real Rieti 0



Seconda giornata (28 dicembre) REAL RIETI-KAOS FUTSAL

ARBITRI: Giovanni Beneduce (Nola), Fabio Pagliarulo (Napoli) CRONO: Marco Di Filippo (Teramo)

Terza giornata (29 dicembre) KAOS FUTSAL-ACQUA&SAPONE UNIGROSS

ARBITRI: Alessandro Merenda (Reggio Calabria), Daniele Intoppa (Roma 2) CRONO: Massimiliano Palombi (Avezzano)

ALBO D’ORO: 2013/14 Asti, 2014/15 Asti, 2015/16 Real Rieti