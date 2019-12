Progetto Sea Stars dell'Union Bremas: Natale in Eccellenza per tutte le squadre

Grande soddisfazione per le atlete del progetto Sea Stars, al suo sesto anno. Continuano infatti ad arrivare successi e conferme dell’ottimo lavoro svolto da Sea Stars Vbc Union Bremas. Anche per questa stagione, per la quinta consecutiva, tutte le squadre del progetto approdano nella fase di Eccellenza. La novità di questa stagione per il progetto Sea Stars è l’Antenore u.13 che è stato il serbatoio in questi anni dell’u. 14 e che con ben 3 settimane di anticipo approda nell’elite della pallavolo trevigiana. Molto soddisfatto il direttore tecnico Cristiano Lucchi: “Abbiamo continuato il lavoro su delle basi già tracciate, dando più qualità ed impegno al progetto anche con l’arrivo della Vbc Casalmaggiore. Di sicuro abbiamo fatto un grande salto e a dimostrazione di tutto questo c'è l’approdo delle nostre squadre nelle Eccellenze delle varie categorie. La squadre Sea Stars u.13 e u.14 sono infatti prime nei vari campionati in provincia di Treviso - Belluno; nel campionato veneziano abbiamo il secondo posto dell’u.16 Sea Stars ed il primo dell’u.18, squadra di punta del progetto. Da sottolineare, poi, il grosso apporto dato dall’arrivo di nuovi ed esperti tecnici di altissimo livello, infatti l’u.13 e u.14 sono guidate dai Coach Lionetti Marco, Vorognina Tatiana e Casoli Claudia, mentre l’u.16 da Nima Mousazad Moghaddam, Andrea Momentè e Arianna Guidotto. Infine, l’u. 18 è affidata a Cristiano Lucchi, Nicola Zambon e Lionetti Marco. Da sottolineare anche l’ottimo lavoro dei fisioterapisti Silvia Busetti e Francesco Lavenia dello Studio Fisio Up di Maserada. Complimenti al nostro staff ed alle nostre ragazze, sperando di raggiungere il prossimo obbiettivo che sono le fasi regionali, dando così sempre più qualità al progetto".

