Il Prosecco DOC sale sul podio della MotoGP: i campioni brinderanno con le bollicine venete

“Dorna Sports è lieta di annunciare l’avvio di una nuova era sul podio del Campionato Mondiale FIM MotoGP™ con l’entrata del Consorzio Prosecco tra i propri supplier – dichiara Pau Serracanta, Direttore Generale Dorna Sport – ma non si tratta di una mera sponsorizzazione perché il Prosecco Doc, in virtù di questo accordo, assumerà un ruolo chiave nel MotoGP VIP Village™ e verrà pubblicizzato sul bordo pista di cinque Gran Premi: il Gran Premio della Red Bull nelle Americhe, l'HJC Helmets Motorrad Grand Prix Deutschland, il Gran Premio Octo di San Marino e della Riviera di Rimini, Motul Grand Prix of Japan e Australian Motorcycle Grand Prix. Inoltre, ad ogni gara, i diversi brand di Prosecco DOC saranno protagonisti, portando l’eccellenza italiana delle bollicine, all'attenzione dei mercati chiave del mondo intero”.

“L’accordo con MotoGP™ che stiamo perfezionando - precisa Stefano Zanette, presidente Consorzio Prosecco Doc - dà seguito e potenzia un percorso sui circuiti internazionali avviato dal nostro Consorzio con Dorna nel 2013 entrando nella WorldSBK (campionati mondiali SuperBike). Un’esperienza positiva che ha portato crescenti soddisfazioni facendoci toccare con mano cosa comporti, in termini di visibilità e riconoscibilità, la partecipazione ad eventi di respiro internazionale come un campionato mondiale. Dal punto di vista della brand reputation abbiamo raggiunto importanti risultati, e la scelta si è rivelata strategica anche per il fatto che ci permette di legare il Prosecco a momenti di festa e convivialità come il brindisi dei piloti sul podio a conclusione di ogni gara”.

"Sono molto contento di questo nuovo accordo con il Consorzio Prosecco Doc" - conclude Serracanta - "non c'è dubbio che i piloti, veri eroi di questo sport, saranno lieti di celebrare le loro vittorie con stile, grazie a un prodotto eccellente, espressione dell’Italian Genio. Mi auguro che questo sia solo l’inizio di una collaborazione che prosegua per molti anni". E ora, tenetevi pronti ad entrare nell’atmosfera di gara con il primo podio della stagione in Argentina, dal 29 al 31 marzo, che seguirà l’apertura prevista in Qatar dall'8 al 10 marzo.