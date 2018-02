Pallavolo, Prima Divisione da record: ben 86 punti per assegnare un singolo set

SAN BIAGIO DI CALLALTA Ottantasei punti per assegnare un set. È sicuramente un parziale che entrerà negli annali della pallavolo provinciale quello che si è giocato sabato scorso nel match di prima divisione maschile tra San Biagio Volley e Volley Treviso. Il secondo set si è infatti concluso per 44-42 a favore di Volley Treviso, con l’ultimo punto realizzato in attacco di primo tempo da Leonardo Puppato. Il set è durato ben 46 minuti, circa il doppio di un set normale che mediamente dura tra i 22 e i 25 minuti. Una bella maratona per le due formazioni, che si sono date battaglia fino al tie-break dove l’hanno infine spuntata i ragazzi di Volley Treviso.

Un set che rievoca - per gli appassionati di volley un po’ più attempati - quello che si è giocato il 13 gennaio 2001 in occasione della gara tra Noicom Brebanca Cuneo e Sisley Treviso. Il secondo set in quell’occasione è terminato 54-52 per i trevigiani (attacco out di Casoli) con una durata di 48 minuti. Il match, valevole per la quarta giornata di ritorno, è poi stato vinto da Cuneo al tie-break. Ad oggi, quel set, detiene il record del campionato maschile di serie A per numero di punti (106).