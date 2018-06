Un'estate nel segno dello sport: anche Roncade aderisce a "Ridatti una mossa"

RONCADE Un’altra estate all’insegna del movimento per tutti anche nel comune di Roncade. L'amministrazione comunale ha infatti deciso nelle scorse ore di aderire alle iniziative programmate dall’azienda Ulss 2 - nell’ambito della rete “Lasciamo il segno” con la quinta edizione di “Ridatti una Mossa”, il programma estivo di attività motoria con lezioni gratuite all’aria aperta. A Roncade le attività si terranno dal prossimo 18 giugno al Parco del fiume Musestre.

L’offerta delle discipline è notevole: dalla Zumba Fitness, allo Yoga, al Nordic Walking, alla bike sicura e molte altre. Saranno offerte nei mesi giugno, luglio, agosto e settembre. È richiesta una modica somma per l’iscrizione al fine di garantire la copertura assicurativa e con essa si possono praticare tutte le attività. È necessario presentarsi agli istruttori delle attività scelte con la tessera già sottoscritta. Le iscrizioni si possono ancora fare alla Pro Loco in via Dall’Acqua 25, dalle 17.30 alle 19.00.