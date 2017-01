Il Benetton Rugby termina l'anno con una sconfitta contro i Glasgow Warriors

TREVISO Nell’ultimo giorno dell’anno i Leoni del Benetton Rugby ospitano gli scozzesi del Glasgow Warriors, dodicesimo round di Guinness Pro12. Padroni di casa che passano subito in vantaggio con Sperandio che si infila nella difesa ospite e schiaccia in meta, Allan sbaglia dalla piazzola. Apertura biancoverde che al 15’ si fa respingere un calcetto da Hogg che raccoglie l’ovale e corre indisturbato verso l’area di meta dei Leoni, l’estremo scozzese quest’oggi schierato apertura trasforma.

Poco dopo gli ospiti replicano andando in meta con l’ala Seymour, trasforma ancora Hogg. Al 25’ opportunità per Allan da posizione centrale ma il suo calcio termina fuori. All’occasione sprecata dai Leoni, gli scozzesi rispondono con la marcatura di Ashe, Hogg ancora una volta preciso dalla piazzola. Il Benetton Rugby reagisce prima di andare negli spogliatoi, ci pensa Budd abile a sfruttare un errore degli ospiti, la meta viene trasformata da Allan, quest’ultimo centrerà nuovamente i pali sullo scadere. Primi quaranta minuti di gioco che terminano 15 a 21 in favore dei Glasgow Warriors.

Al 42’ Allan la ha possibilità di accorciare le distanze dalla piazzola ma il suo calcio non è preciso. Si rifarà poco dopo. Ma al 51’ il centro ospite Grigg riesce ad andare in meta, Hogg trasforma. Nonostante il divario i Leoni dimostrano di non essersi arresi e reagiscono prima con il piazzato dell’appena entrato Ian McKinley ed in seguito con la seconda meta personale di Budd, trasforma McKinley. Il punteggio è sul 28 pari. Purtroppo a pochi minuti dalla fine gli scozzesi trovano le forze per andare a vincere con la meta di Clegg; Hogg trasforma. Il match termina 28 a 35 in favore dei Glasgow Warriors.

Marcatori: 2’ meta Sperandio, 15’ meta Hogg tr. Hogg, 18’ meta Seymour tr. Hogg, 28’ meta Ashe tr. Hogg, 33’ meta Budd tr. Allan, 40’ p. Allan, 48’ p. Allan, 50’ meta Grigg tr. Hogg, 61’ p. McKinley, 73’ meta Budd tr. McKinley, 75’ meta Clegg tr. Hogg



Benetton Rugby: 15 Luke McLean (C), 14 Angelo Esposito, 13 Tommaso Benvenuti, 12 Luca Morisi (61’ Tommaso Iannone), 11 Luca Sperandio, 10 Tommaso Allan (53’ Ian McKinley), 9 Giorgio Bronzini (63’ Edoardo Gori), 8 Marco Barbini (47’ Marco Lazzaroni), 7 Abraham Steyn, 6 Robert Barbieri (61’ Teofilo Paulo), 5 Dean Budd, 4 Marco Fuser, 3 Matteo Zanusso (56’ Tiziano Pasquali), 2 Davide Giazzon (76’ Roberto Santamaria), 1 Alberto De Marchi (52’ Federico Zani). Head Coach: Kieran Crowley



Glasgow Warriors: 15 Peter Murchie, 14 Junior Bulumakau (57’ Sean Lamont), 13 Nick Grigg (72’ Rory Clegg), 12 Sam Johnson, 11 Tommy Seymour, 10 Stuart Hogg, 9 Henry Pyrgos (C) (77’ Nemia Kenatale), 8 Ryan Wilson, 7 Chris Fusaro (57’ Simone Favaro), 6 Adam Ashe, 5 Brian Alainu’uese (48’ Rob Harley), 4 Tim Swinson, 3 D’arcy Rae (57’ Zander Fagerson), 2 Pat MacArthur (63’ Corey Flynn), 1 Gordon Reid (63’ Alex Allan). Head Coach: Gregor Townsend