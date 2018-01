Che tonfo in Coppa della Divisione per la Came Dosson: contro il Bubi Merano è 10-0

CASIER Sconfitta pesante per la Came Dosson nel terzo turno della Coppa della Divisione. A Merano si conclude con un passivo larghissimo per la squadra di casa che si impone per 10 a 0 contro una squadra con moltissime assenze. Mister Rocha per la trasferta di Merano, non aveva a disposizione molti giocatori a causa di alcuni infortuni e un attacco influenzale che ha colpito i ragazzi della prima squadra e quindi la formazione scesa in campo era composta praticamente da giovani dell’under 19. Ora testa alla trasferta di sabato con il Napoli e alla partita di Mercoledì 17 a Dosson con il Cisternino.

COPPA DIVISIONE

La Came Dosson come decima testa di serie è stata inserita nel girone 2, insieme a: BUBIMERANO - CANOTTIERI BELLUNO - CITTA’ DI MESTRE - CITTA’ DI THIENE - FENICE VENEZIA ME - FUTSAL CORNEDO - FUTSAL VILLORBA - LUPARENSE - MACCAN PRATA – MANTOVA C5 - MITI VICINALIS - OLIMPIA ROVERETO - PETRARCAPADOVA - REAL FUTSAL ARZIGNANO - VICENZA C5

La competizione si svolgerà in due Fasi:

I^ FASE QUALIFICAZIONE

II^FASE FINAL FOUR

- La I^ Fase di Qualificazione si svolgerà in cinque distinti Turni (I°- II°-III°-IV°- V° Turno) che si svolgeranno in queste date:

I° TURNO - 14 NOVEMBRE 2017 - CITTA' DI MESTRE-CAME DOSSON 0-6

II° TURNO - 19 DICEMBRE 2017 - MANTOVA-CAME DOSSON 6-10

III° TURNO - 09 GENNAIO 2018 - BUBI MERANO-CAME DOSSON 10-0

IV° TURNO - 20 MARZO 2018

V° TURNO - 10 APRILE 2018



- La II^ fase sarà la FINAL FOUR con data ancora da definire