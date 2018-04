La Came è una schiacciasassi anche in amichevole: battuta la nazionale cinese

CASIER Bellissima serata quella di venerdì al Paladosson che ha ospitato l'amichevole dal respiro internazionale tra i padroni di casa della Came e la Nazionale Cinese di Futsal, in Italia per una serie di amichevoli. La gara, preceduta dagli inni nazionali, ha visto prevalere i fragazzi di Rocha per 7-2. Bellomo e compagni, che mercoledì affronteranno in trasferta la Luparense per l'ultima gara della regular season, hanno onorato l'impegno, mettendo in campo tutta la loro esperienza e il bagaglio tecnico di cui dispongono, fattori che hanno fatto la differenza sin dai primi minuti di gioco. Sugli scudi Japa, autore di una bellissima tripletta. La Nazionale Cinese, nonostante il risultato sfavorevole, non ha affatto demeritato, anzi ha fatto intravedere dei buoni scambi di gioco, segno che il lavoro di mister Gargelli sta portando dei buoni frutti.

Came Dosson: Massafra, Belsito, Di Guida, Rangel, Bellomo, Crescenzo, Japa Vieira, Sviercoski, Alemao, Marassi, Grippi, Murilo. Allenatore: Rocha

China National Futsal Team: Chen Ying Qiang, Bing Zhang, Janja Li, Janfa Zhuan, Gu Hai Thao, Du Liang, Zhou Bei, Thao Huang, Zhang Yameng, Li Shun Ying, Xu Yang, Zhen Lei, Chen Zhi Heng, Ding Shunjie, Shen Si Chen, Lin Yu Chen, Peng Boyao, Li Zhi Heng. Allenatore: Gargelli.

MARCATORI: Japa (Came), Japa (Came), Grippi (Came), Murilo (Came), Li Zhi Heng (China), Japa (Came), Murilo (Came), autogol Zhang Yameng (China), Zhang Yameng (China).