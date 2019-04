Dopo la salvezza raggiunta il Duetti Giorgione è scarico e a Trento non si passa

Quando punti alla salvezza, conduci un grande campionato e la conquisti con largo anticipo, fatichi poi a trovare gli stimoli per terminare la stagione con il piede ancora sull’acceleratore. In sintesi, può essere letta così la sconfitta patita dal Duetti Giorgione a Trento, dove un motivato Argentario ha conquistato l’intera posta in palio (3-0: 25-23, 25-15, 25-20). È l’altra faccia della medaglia di una stagione che - lo ripetiamo – il neopromosso Giorgione ha interpretato i maniera eccellente, lavorando e crescendo partita dopo partita, arrivando a battere fino a questo punto, almeno una volta, tutte le squadre del girone esclusa la capolista Talmassons avviata verso la serie A. Contro l’Argentario sono mancati gli stimoli che invece ci sono stati nel grande successo interno con Vicenza, in cui il Duetti ha toccato l’apice stagionale come conduzione di gara. Merito alla formazione di casa che, invece, non ha ceduto nemmeno per un istante conquistando a denti stretti tre punti che potrebbero risultare determinanti per la permanenza in B1. Prossimo appuntamento, prima della sosta pasquale, sabato prossimo alle 20.30 in casa con San Donà. Sarà la penultima gara stagionale in programma a Castelfranco Veneto.