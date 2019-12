Serie B1, a Udine il Duetti Giorgione s'inchina alla nuova capolista

Nulla ha potuto il Duetti Giorgione contro la nuova capolista del girone B della B1 femminile, ovvero il GTN Udine (3-1: 25-18, 15-25, 25-22, 25-19). In Friuli, De Bortoli & c. hanno subito un 3-1 senza appello, al termine di una partita non interpretata, probabilmente, come doveva essere. A rimarcare lo strapotere della formazione di casa è stata Gilda Lombardo, atleta di categoria superiore che ha trascinato la sua squadra alla conquista dei tre punti. «Abbiamo giocato una brutta partita – ammette coach Carotta – dovendo calare la testa di fronte allo strapotere di Lombardo che in B1 fa letteralmente la differenza. Dovremo cambiare marcia già a partire dal prossimo incontro». È tutto sommato una sconfitta indolore, quella subita dal Duetti, alla luce dei risultati finora ottenuti. Cinque successi e due passi falsi fanno ben sperare in vista dell’obiettivo finale, ovvero il miglioramento del settimo piazzamento della scorsa stagione.