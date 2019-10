Buona la prima per il Duetti Giorgione: arrivano subito 3 punti a Volta Mantovana

Buona la prima. Anzi, più che buona. Il Duetti Giorgione rompe il ghiaccio espugnando in tre set il campo di Volta Mantovana grazie a una prova nella quale è spiccato il fondamentale del muro (Nardi - Duetti 0-3: 19-25, 22-25, 23-25). Saranno 11 alla fine dei tre set, 5 dei quali della sola Ravazzolo che si è distinta inoltre con un ace e 4 punti in attacco. Fra le più prolifiche, anche le schiacciatrici De Bortoli e Fenice. Da sottolineare la prova di Fornasier, la miglior realizzatrice nelle fila del Duetti, che ha messo a segno un totale di 14 punti.

«Dobbiamo abbassare le percentuali d’errore perché sono ancora alte – avverte coach Carotta – ma è normale che sia così a inizio campionato. In ogni caso abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, ovvero i tre punti, e di questo sono soddisfatto». Ora tutti nuovamente al lavoro. Domenica prossima il Duetti esordirà in casa (alle 17.30 contro Udine), preceduto dalla presentazione di tutte le squadre societarie in programma alle 15.