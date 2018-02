Final Four di Coppa Italia, al Paladozza di Bologna l'Imoco batte Busto Arsizio

CONEGLIANO Nell’arena bolognese del PalaDozza va in scena la prima semifinale di Coppa Italia Samsung Galaxy A tra le Pantere dell’Imoco Volley, seguite da un massiccio esodo di tifosi gialloblù (600) e la Unet Busto Arsizio. Nel pregara le due tifoserie si sfidano a suon di cori per caricare le proprie beniamnine in questa prima semifinale, per affrontare domani la vincente di Novara-Monza che si giocherà a seguire. Coach Santarelli schiera dall’inizio Wolosz-Fabris, Melandri-Danesi, Hill-Bricio, libero De Gennaro, risponde Mencarelli con Orro-Diouf, Stufi-Berti, Bartsch-Gennari, libero Spirito.

IMOCO CONEGLIANO – UNET BUSTO ARSIZIO (25-16,27-25,30-28)



Primo set con minibreak in avvio di Busto (ace Diouf) 1-3, ma Samanta Fabris (attacco e muro) e Danesi vanno subito a segno. Busto allunga ancora con le battute di Gennari e i punti della coppia Diouf-Bartsch: 3-7 e coach Santarelli deve subito fermare la fuga delle lombarde con un time out. La premiata ditta Hill-Bricio dimezza il gap (6-8). Kim Hill è scatenata in attacco, sia da prima che da seconda linea e con tre punti in fila pareggia 9-9, poi sorpassa con Bricio ed è coach Mencarelli a chiedere time out. Le Pantere alzano il ritmo, difendono l’impossibile e continuano il break allungando con Fabris fino al 12-9 (parziale 8-1 per l’Imoco). Un muro di Berti ferma temporaneamente la fuga gialloblù, ma Wolosz e compagne continuano a mettere pressione con la battuta e una ottima correlazione muro-difesa. Anna Danesi va ancora a segno (15-11) e Busto soffre dopo il buon avvio. L’Imoco continua a martellare, ace di Bricio, parallela di Fabris (6 punti e 2 muri nel set) per il +7 (18-11) e il primo set è ipotecato. Dopo un paio di muri vincenti entrano anche Nicoletti e De Kruijf che contribuiscono alla chiusura del set che vede l’Imoco prevalere 25-16 con la botta finale di Hill (6 punti nel set con il 56%).

Secondo set e di nuovo la Unet è più reattiva ai blocchi di partenza (1-3). Il pareggio arriva a quota 5 con una…schiacciata di una Wolosz molto ispirata. La capitana velocizza il gioco, ne beneficiano le attaccanti gialloblù, tutte a turno mandate a segno dalla regista polacca. Il set è equilibrato, sul 13-13 entrano De Kruijf e Nicoletti, ma Bartsch mura l’olandese e Busto allunga 14-16. Time out della panchina gialloblù. E’ Diouf a dare il +3 all’Unet alla ripresa del gioco, ma risponde Bricio (15-17), poi Danesi a muro (16-18). Gennari e compagne riescono a tenere il vantaggio fino al bel turno di battuta di Samy Bricio, che propizia il -1 (18-19) siglato da Anna Nicoletti. Botezat va a segno con il muro e Busto torna a+3 (20-23), entrano Bechis e Fabris. Proprio la croata va a segno (22-23) mentre entra anche Cella che dà sostanza in seconda linea. La rimonta si corona con Bricio (23-23), Bartsch però va a segno (23-24), set ball annullato da Bricio (7 punti nel set come Hill). Bartsch replica (24-25), ma Diouf sbaglia e l’Imoco trova il jolly: Samy Bricio va a chiudere il set con una grande doppietta 27-25.

Terzo set e ancora la solita partenza-sprint di Busto Arsizio che approfitta di alcune distrazioni in ricezione delle Pantere (1-5), in campo ora conil sestetto iniziale. Time out di coach Santarelli che richiama l’attenzione delle sue atlete. Due aces di Samanta Fabris e l’Imoco è presto a -1 (5-6). Ancora Fabris, implacabile, tiene le Pantere in scia (9-10) nonostante i tentativi ripetuti di scappare dell’Unet firmati da Diouf. Moki De Gennaro fa vedere le sue difese stellari, ma Diouf mura (9-12) e l’Imoco deve ancora rincorrere. Fabris però non molla. Dopo uno scambio lunghissimo Bartsch in diagonale dà a Busto il +3 (12-15), ma ci pensa Hill a tenere Conegliano a contatto (14-15). Ma le lombarde non vogliono cedere strada alle Pantere, ancora una Bartsch ispirata sigla il nuovo +3 (14-17) e coach Santarelli ferma il gioco. Laura Melandri mura (-2), lma l’Unet torna avanti (17-21, 18-23) con i colpi di Batrsch e Gennari. Stavolta si fa dura per le Pantere che tornano a -2 (21-23) con Fabris e la solita Hill, protagonsta di un match di altissimo livello sia in attacco che in seconda linea. Ancora la bionda USA sigla il -1, poi Diouf sbaglia e il parziale di 5-0 delle Pantere rimette tutto in discussione (23-23). Fabris sbaglia il servizio, set ball per Busto (23-24), ma c’e’ la sicurezza-Hill che da posto 4 continua a dare spettacolo e pareggia. Nuovo errore in battuta e secondo set ball per Busto, annullato stavolta dal muro di Melandri. Sul 26-26 Fabris piazza il mani e fuori (27-26), ma Bartsch annulla il match point. Bricio impiomba il 28-27, ma Diouf pareggia ancora. Alla terza palla match è Melandri a murare Diouf e l’Imoco domenica alle 20.30 (diretta Rai Sport) sarà in finale a difendere il titolo conquistato lo scorso anno.