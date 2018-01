Che bella Imoco in trasferta: vittoria netta contro Legnano e primo posto in classifica

CONEGLIANO Nella trasferta infrasettimanale di Castellanza l’Imoco Volley inanella la sua vittoria numero quattordici sulle quindici giornate di A1, e rafforza il primo posto in classifica con un’altra partita giocata con maturità dalla squadra di coach Santarelli. Dopo questi tre punti domenica ci sarà la sfida con Bergamo al Palaverde per le Pantere, che hanno applaudito stasera insieme ai tifosi gialloblù l’esordio nel volley “pro” (con dedica finale alla mamma) di Simone Lee. Solo nel primo set la partita ha avuto battaglia, con un grande equilibrio iniziale e le due squadre praticamente sullo stesso piano. Coach Santarelli tiene a riposo Fabris per i postumi dell’attacco allergico, in campo Wolosz-Nicoletti, Cella-Hill, Danesi-De Kruijf, Moki De gennaro libero. Dopo il turno di riposo a Hill toccato domenica, oggi è Samy Bricio a tirare un po’ il fiato in panchina dopo una stagione finora sempre sulla breccia.

Le lombarde fanno tutto bene all’inizio, con De Gradi, Corneo e Pencova che va a firmare a muro il +3 (12-15) che fa tremare Conegliano. Ma l’Imoco continua ad avere la capacità di accelerare improvvisamente alzando il livello di gioco e la squadra gialloblù cambia registro: il parziale di 10-1 tramortisce Legnano. Gli ace di Nicoletti, i colpi vincenti di Hill e De Kruijf, le difese di Moki, l’Imoco scappa via. De Gradi spinge ancora e tiene sulla corda le Pantere fino allo sprint finale (19-22), ma Wolosz e compagne non perdono più un colpo e chiudono ritrovando smalto nel finale fino al 20-25 che spegne le velleità della Sab. Da lì il match ha poca storia, il secondo set è una passeggiata per le Pantere, entra anche Simone Lee e fa il suo esordio nella pallavolo che conta dopo l’uscita dal college. La schiacciatrice ex Penn State piazza subito due punti, il primo addirittura con un…bagher, mentre De Gennaro alza il volume della difesa. Le centrali lavorano bene, De Kruijf colpisce in attacco (10 punti, “The Queen” sarà la top scorer alla fine), Danesi a muro (9 punti e 5 “blocks” per Anna nel match) e il parziale scivola facile dall’inizio (3-8), fino alla netta chiusura 11-25.

Simile l’andamento del terzo parziale, con l’Imoco che sgretola l’ultima resistenza delle legnanesi: 3-9, 4-12,7-16 la progressione delle Pantere con Cella e Nicoletti che trovano spazi importanti in attacco assieme a Hill (8 punti), portando in netto vantaggio la capolista al rush finale. C’è ancora la firma del nuovo arrivo Simone Lee negli ultimi punti del match, che scivola via abbastanza tranquillo per le Pantere che chiudono con un punto di Anna Danesi per il 15-25 finale, che consegna altri tre punti d’oro alla capolista Imoco Volley. Domenica alle 17 altro match da non perdere al Palaverde tra Imoco e Foppapedretti Bergamo (prevendita al Palaverde 15.30-18.30 fino a venerdì, vendita on line sul sito, sezione biglietteria.)



Anna Nicoletti (Imoco Volley Conegliano): “Per noi era importante portare a casa una vittoria piena e siamo scese in campo molto concentrate, perché sapevamo che sarebbe bastata una minima distrazione per riaprire la partita. Ce l’abbiamo messa tutta e abbiamo ottenuto tre punti fondamentali. Stiamo andando alla grande: adesso avremo tanti impegni ravvicinati che dobbiamo saper gestire, e il fatto che tutte le giocatrici chiamate in causa diano il loro contributo ci dà garanzie importanti”.