Seconda sconfitta in preseason per il Mogliano: al San Michele vince Calvisano

E' un Mogliano che, pur uscendo sconfitto dal "San Michele", in questa seconda uscita di pre campionato da alcuni positivi segnali di crescita. A Calvisano il risultato rimane sostanzialmente aperto fino al giallo subito da Ceccato, poi poi la squadra di casa segna ancora in due occasioni e chiude di fatto l'esito della partita, non lasciando spazio a possibili rimonte nonostante la seconda meta biancoblù di Betti. La partita era iniziata con il piede giusto per Mogliano, sceso in campo con una bella attitudine e con la seconda linea Baldino ad aprire le marcature. Nel corso del match ancora qualche errore difensivo da registrare, ma i miglioramenti un po' in tutte le fasi di gioco si sono potuti apprezzare, così come la maggior reattività fisica, rispetto al precedente test, dei ragazzi di coach Costanzo ed Endrizzi. Al termini sono sembrati entrambi fiduciosi, come si può evincere dalle prime dichiarazioni dell'assistente allenatore: "Abbiamo iniziato bene la partita, difendendo ordinatamente, con efficacia e con la giusta aggressività. Poi abbiamo subito la veemente risposta del Calvisano, la loro fisicità, ma siamo soddisfatti della risposta ricevuta dai ragazzi alle richieste che gli avevamo fatto dopo la partita della settimana scorsa". Il prossimo appuntamento è per sabato 5 ottobre, primo impegno ufficiale con la trasferta di Coppa Italia a Padova, contro il Petrarca, ko alle ore 16.

Preseason TOP12

Kawasaki Robot Calvisano – Rugby Mogliano 1969 26-12 (14-7)

Marcatori: p.t. 15' m. Baldino, tr. Ormson (0-7); 24' m. Martani, tr. Chiesa (7-7); 28' m. Panceyra, tr. Chiesa (14-7); s.t. 47' m. Venditti, tr. Pescetto (21-7); 60' m. Trulla (26-7); 66' m. Betti (26-12)

Kawasaki Robot Calvisano: Trulla; Balocchi, Panceyra-Garrido, De Santis, Regonaschi; Chiesa, Semenzato; Koffi, Martani, Casolari; Van Vuren, Wessels; Cittadini, Luccardi, Barducci. A disp.: Antonini, Leso, Brugnara, Venditti, Archetti, Vunisa, Consoli, Pescetto, Mazza, Susio, Gavrilita, Michelini. All: Brunello

Rugby Mogliano 1969: Da Re; Pavan, Pratichetti, Cerioni, Guarducci; Ormson, Crosato; Tuilagi, Corazzi, Baldino; Favretto, Caila; Michelini, Ferraro, Betti. A disp.: Malossi, Ceccato, Cincotto, Delorenzi, Finotto, Fabi, Marin, Scagnolari, Buonfiglio, Furia, Zago, D'Anna. All: Costanzo, Endrizzi

Arbitro: Bertelli (Brescia)

Cartellini: 46' giallo a Ceccato (Mogliano)