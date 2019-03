Pesante sconfitta in terra padovana per il Mogliano Rugby: il Petrarca vince 58-0

E’ una sconfitta molto pesante quella subita sabato da Mogliano sul campo del Petrarca. Una gara iniziata male e continuata sulla stessa falsariga per tutti gli 80 minuti. I tuttineri si sono dimostrati indiscutibilmente superiori e Mogliano, nonostante abbia tentato in qualche occasione di creare delle situazioni positive, non è mai riuscito a sfruttarle e a varcare la linea di meta avversaria. Qualche errore ma anche una pressante difesa deii padroni di casa che sicuramente non hanno mai voluto regalare nulla. Di positivo le contemporanee sconfitte di Verona, Valsugana e Lazio, che permettono ai biancoblù di conquistare matematicamente la salvezza con tre giornate di anticipo. Il prossimo appuntamento vedrà Mogliano impegnato in un’altra trasferta molto difficile contro Calvisano, salvo modifiche, domenica 7 aprile, dopo la pausa prevista per la disputa della finale di Coppa Italia.

Questa la sintetica dichiarazione di Andrea Cavinato al termine della partita: “Con il senno del poi è tutto facile, ma purtroppo non mi aspettavo miracoli. Non credo che oggi potessimo assistere ad una partita diversa da quella vista. La cosa che mi rattrista molto è indubbiamente un approccio mentale di una squadra appagata, che in cuor suo sapeva di aver già raggiunto la salvezza“.

Argos Petrarca Rugby v Mogliano Rugby 1969: 58-0 (32-0)

Marcatori: p.t.: 5’ Fadalti cp (3-0), 7’ Capraro mt Fadalti tr (10-0), 18’ Fadalti cp (13-0), 25’ Trotta mt Fadalti tr (20-0), 29’ Galetto mt (25-0), 32’ Belluco mt Fadalti tr (32-0) s.t.: 53’ Capraro mt Fadalti tr (39-0), 56’ Cortellazzo mt Zini tr (46-0), 65’ Goldin mt Zini tr (53-0), 73’ Leaupepe mt (58-0)

Argos Petrarca Rugby: Fadalti (57’Leaupepe), Capraro, Belluco, Broggin, Coppo, Zini, Su’a (41’ Cortellazzo), Trotta (53’ Michieletto), Conforti (46’ Goldin), Saccardo (c), Cannone (53’ Gerosa), Galetto, Scarsini (45’ Mancini Parri) (59’ Tejo), Santamaria (46’ Marchetto). Braggiè. All. Marcato

Mogliano Rugby 1969: Faulds, Pavan, Guarducci, Zanatta (67’ Garimberti), Facchini (57’ D’Anna), Da Re, Fabi (64’ Gubana), Toai Key, Corazzi ©, Finotto (62’ Vizzotto), De Lorenzi, Caila (64’ Carraretto), Michelini (62’ Ceccato), Ferraro (62’ Cincotto), Buonfiglio (62’ Di Roberto). All. Cavinato

Arb. Manuel Bottino (Roma), AA1: Stefano Bolzonella (Cuneo) AA2 Marco Panin (Rovigo), Quarto uomo: Roberto Lazzarini (Rovigo)

Note: Giornata serena, Spettatori 800.

Calciatori ; Fadalti 6/7; Zini 2/3 (Argos Petrarca Rugby)

Punti conquistati in classifica: Argos Petrarca Rugby (5); Mogliano rugby 1969 (0)

Man of the Match: Capraro (Argos Petrarca Rugby)