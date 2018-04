Gara1 dei playout di Serie B: la Nuova Pallacanestro Treviso batte Casarsa

TREVISO Partita fondamentale per entrambe le formazione in campo. Partire con il vantaggio del fattore campo, in una serie alla meglio delle tre gare, è un’occasione da cogliere al volo, mentre per le ospiti approcciare positivamente la serie anche lontane dal legno amico fa capire subito agli avversari di che pasta si è fatti. La gara parte con la tensione altissima, infatti a sbloccare il risultato per entrambe le formazioni sono i tiri liberi, di Rossetto per le arancio-nere e di Pianezzola per le ospiti. Poi la partita si apre e la NPT guidata da Favaretto e con il punto esclamativo di Dotlic da oltre i 6,75, chiude in vantaggio la prima frazione 16-12.

Al via della seconda frazione, è Gatto ad andare in lunetta per la NPT, ma anche Casarsa si sblocca dai liberi con ben quattro consecutivi di Serena. Capitan Gasparini entra nel match, sigla quattro punti consecutivi, grazie ad una regia che distribuisce palloni non solo alla giocatrice più libera ma a quella che realizza (alla fine della gara saranno ben 9/10 le giocatrici andate a segno), e il primo tempo finisce 31-24. Alla ripresa della gara, Casarsa prova ad attaccare l’area e procurarsi falli che la mandano in lunetta a concretizzare, ma in difesa contengono le penetrazioni in area lasciando libere le nostre tiratrici: Gatto, Dotlic e Favaretto una tripla a testa e si chiude sul + 13.

Negli ultimi dieci di gioco la NPT controlla il match, pensando già a gara 2 e Casarsa ci prova si aggiudica il parziale ma non basta, è la BI-Holiday NPTreviso che può tirare un sospiro di sollievo, ma solo un sospiro, siamo a metà dell’opera, bisogna centrare il successo anche a Casarsa sabato 21 aprile ore 20, e poi si potrà festeggiare.

BI-Holiday NPTreviso – Pol. Casarsa 61-55 (16-12; 15-12; 19-13; 11-18)

NPT: Fuser, Ceolin n.e, Rachello 1, Dotlic 17, Gasparini 6, Stocco n.e, Gini 3, Rossetto 3, Grigoletto 2, Gatto 12, Perocco 3, Favaretto 14. All.Nani Tl.16/19 T2. 15/45 T3. 5/10.

Casarsa: Devetta, Furlan n.e, Pianezzola 6, Serena 13, Devetta A. 9, Bertovin 5, Scaringi 4, Vincenzotto 8, Renò, De Marchi, Guerra 10.All. Bosini.

Arbitri: Rossi e Lamon.

Note: uscite per 5° falli: Favaretto ( Treviso).