Grandissimo finale di stagione per il Polyglass Ponzano: ecco la promozione in A2

PONZANO VENETO Il sogno è diventato realtà. La Polyglass Ponzano è promossa in serie A2 femminile e riporta una squadra della provincia di Treviso in serie A. Impresa delle ragazze di coach Maurizio Sottana che espugnano il PalaGarda con una prestazione suntuosa e coronano una stagione da sogno. 77 punti segnati sono il segno più emblematico della serata perfetta di Schiavon e compagne: è proprio la capitana ad aprire le danze con 7 punti di fila fondamentali per suonare la carica. Riva prova a stare in partita nel primo quarto, ma nel secondo parziale arriva l’accelerazione delle biancoverdi ispirate da una Diodati davvero infermabile: la guardia infila 20 punti nel canestro trentino, ben coadiuvata da Callegari e dal resto di un gruppo che prima dell’intervallo ha già messo la freccia.

Ponzano ha le mani sulla partita e non si distrae nemmeno per un secondo durante la ripresa, giocando con attenzione e toccando anche il +16. Riva ha il merito di non mollare, tornando anche a -9, ma ancora Diodati e Pizzolato trovano i canestri che ricacciano indietro le biancoblù: la festa del PalaGarda inizia a prendere i colori biancoverdi e alla fine l’esultanza è tutta per Ponzano!



IIRITI CESTISTICA RIVANA - POLYGLASS PONZANO 67-77 (17-19; 24-39; 44-61)

RIVANA: Bertoldi, Marchi 6, Piermattei 11, Vicentini 1, Albanese 4, Coser, Piva 13, Bonvecchio 8, Reversi 5, Chemolli, Ermito 11, Fadanelli 8. All. Matassoni

PONZANO Ciferni 2, Diodati 22, Milicevic 4, Pasa 4, Zamuner, Schiavon 10, Gobbo 4, Pizzolato 6, Callegari 12, Dal Mas 2, Zanatta ne, Brotto 11.All. Sottana.

Arbitri: Gozzo e Bianchi di Torino

Note: Tiri da tre: Ponzano 6 (Diodati 2), Rivana 4 (Piva 2) ; Tiri liberi: Ponzano 13/18, Rivana 14/21