La De' Longhi Treviso Basket ricomincia alla grande: superata Ferrara al Palaverde

TREVISO La partita di oggi contro Ferrara rappresentava un crocevia importante per la stagione della De' Longhi. Dopo la sconfitta di Verona, i ragazzi di coach Pillastrini cercavano di rimanere agganciati al treno che porta alla prime tre posizioni in classifica, mentre gli ospiti avevano tra le mani l'occasione di raggiungere a quota 28 punti proprio i padroni di casa. Al termine di un match quasi mai in discussione, Treviso ha vinto 74-60 spedendo la speranza della Bondi al mittente. Tra le tante prove positive in casa De' Longhi spicca quella di Matteo Imbrò, autore di 17 punti e 4 assist. Ora i ragazzi di coach Pillastrini possono preparare con tranquillità la delicatissima trasferta di Bologna, in programma domenica prossima. (Foto di Thomas Barea)

CRONACA Una pioggia battente non ferma i 5344 trevigiani (primo sold out stagionale) che hanno riempito il Palaverde per spingere i ragazzi di coach Pillastrini. Il match si apre con diversi errori al tiro da ambo le parti, Ferrara non riesce proprio a trovare la via della retina e Treviso piazza un parziale di 8-0 con Fantinelli. Ferrara grazie alle giocate offensive sotto canestro di Cortese (6 pt consecutivi) impatta il pareggio a 2 minuti dal termine del primo quarto.La bomba di Imbrò e la schiacciata di Cortese chiudono il primo quarto con il punteggio di 13-12. L’inizio del secondo periodo è all'insegna delle triple: Cortese per Ferrara, Lombardi e Swann per TVB che conduce per 19-15. La penetrazione vincente di Lombardi costringe coach Bonacina a chiamare Time-out. L’intensità difensiva di Treviso cresce moltissimo, così come la circolazione in fase offensiva che trova un caldissimo Matteo Imbrò, il siciliano piazza tre bombe consecutive che fanno volare la De’Longhi sul +15, (35-20) prima del definitivo 38-29 che manda le squadre all’intervallo lungo.

Al rientro dagli spogliatoi Treviso piazza un parziale di 9-0 a firma di Antonutti e Musso. Un cambio di marcia impressionante quello mostrato nei primi 4′ di gioco con il +19 (50-31) messo a segno dal solito ispiratissimo Matteo Imbrò. Il quarto trascorre con Treviso in assoluto controllo del match, la Kleb non riesce a trovare un contributo offensivo dal suo miglior giocatore Mike Hall, ancora limitato dall’ottimo lavoro difensivo (sprazzi di zona e zona press) di TVB che lo tiene a zero punti. Moreno prova a tenere viva la Kleb con una tripla e il quarto termina sul 59-41. Dopo la schiacciata di Bruttini all’inizio dell’ultimo periodo, saranno Moreno (da 3) e Rush a realizzare un timido parziale di 5-0 degli estensi per il 61-46. Letali sono le accelerazioni di capitan Fantinelli quando attacca il pitturato, il vantaggio della De’Longhi è ormai in cassaforte: 74-54 a due minuti dalla fine. La partita volge al termine con il pubblico del Palaverde che si lascia andare a cori e sciarpate, mentre la Kleb con i canestri di Moreno e Fantoni (14pt) trova un finale meno amaro. Termina 74-60 per TVB che riprende la sua corsa verso il campionato, il prossimo appuntamento è previsto per domenica 18 nel mezzogiorno di fuoco in casa della Fortitudo Bologna.

PAGELLE

De' Longhi Treviso Basket

Matteo Negri S.V Si è riacutizzata la pubalgia. Un augurio di pronta guarigione.

Matteo Imbrò 8.5 Partita praticamente perfetta. Guida TVB nella prima fuga del secondo periodo, bene anche in regia con 4 assist.

Matteo Fantinelli 7.5 Fa il Fantinelli e silenziosamente guida i suoi senza mai forzare (solo una palla persa). 11 punti preziosi e ben 10 rimbalzi.

Davide Bruttini 7 In campo per 13 minuti, come al solito gioca con grande intelligenza sul parquet. Il tabellino dice 5 punti e 3 rimbalzi, ma non dice nulla della sua ottima difesa.

Michele Antonutti 7 Il cigno di Colloredo è perfetto in difesa e annulla Mike Hall. Considerando le prestazioni dell'americano nelle scorse partite è un aspetto che pesa tantissimo.

John Brown 7 Non c'è bisogno del miglior John stasera. In attaco fa il suo, sempre presente a rimbalzo e ottimo in difesa.

Gherardo Sabatini 6.5 Una normale giornata in ufficio con qualche zingarata delle sue, come la rubata a Cortese.

Isaiah Swann 6.5 Una tripla, uno sfondamento subito e niente di più.

Bernando Musso 7 Energico sia in fase offensiva che difensiva. Sforna anche 3 assist

Eric Lombardi 6.5 Meno esplosivo del solito ma sempre efficace come rim protector

MVP di TrevisoToday Matteo Imbrò