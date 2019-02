Al Treviso non riesce il “colpaccio” in trasferta: vince il Massanzago

Al Treviso non riesce il “colpaccio” di espugnare Massanzago pur giocando un'ottima pallavolo in gran parte della gara, e mancando nei momenti cruciali, sopratutto sprecando nel terzo set un vantaggio che con un po' più di lucidità poteva cambiare le sorti della gara. Primo set con Treviso che parte a mille con una serie di battute di Rossignoli che mettono in seria difficoltà la ricezione del Massanzagosi che porta avanti 5-0- Dopo il time out richiesto da Zingaro i padroni di casa reagiscono e accorciano le distanze con dalla Nave in attacco e Vianello in battuta per il 10-11; Treviso ribatte colpo su colpo e con Pol chiude e si porta sul 1-0. Nel secondo set sono i padroni di casa a mettere in difficoltà la ricezione orogranata variando la battuta con Favaretto e Casarin portandosi avanti 14-9, un vantaggio enorme che Treviso non riesce a colmare e Massanzago pareggia il conto dei set.

Nel terzo trevigiani avanti con dal Col in attacco e Porro in battuta per il 11-7, vantaggio che viene mantenuto fino al 21-18 per poi sprecare tutto con delle indecisioni elementari in difesa permettendo ad uno scatenato Casarin di mettere a terra 5 attacchi consecutivi e a Dalla Nave a chiudere il set. Nel quarto Massanzago aproffitta dello stato confusionale del Volley Treviso per portarsi avanti 8-5 con Favaretto e Vianello. Poi piano piano Treviso trascinata da Spagnol ritorna ad attaccare con continuità e raggiunge i padroni di casa sul 17 pari. Con una serie di battute di Porro e Pol Treviso vola e va a chiudere con due ace di Spagnol. Tie break che vede i padroni di casa al cambio campo avanti 8-7 dopo il gran gesto di fair play di Basso che sul 6-7 fa cambiare la decisione all'arbitro che non aveva visto il tocco a muro. Spagnol riporta le due squdre in parità sul 9-9 e sono Belliato e Casarin da una parte e dal Col dall'altra a tenere viva la partita sul 12-12. L'ultimo attacco vincente però è del Massamzago con il best score dell'incontro Dalla Nave che mette a terra il suo 27° punto e chiude le ostilità.

BTM&LAMETRIS MASSANZAGO PD - VOLLEY TREVISO 3-2 (20-25, 25-20, 26-24,20-25, 15-13)

VOLLEY TREVISO: Dal Col 6, Porro 9, Rossignoli 15, Tonello 0, Pol 12, Carlesso L, Spagnol 17, Pizzol n.e, Basso 12, Bellia 10, Callegaro 0, Ostuzzi 0, Milini L. All. Zanin.

MASSANZAGO: BALLAN 0, MONARI 0, VACCARI N.E, VIANELLO 11, FAVARO N.E, BUSATTO N.E, CARLESSO N.E, BECCARO 2, CASARIN 24, NODARI L,BELLIATO 5, FAVARETTO 8, DELLA NAVE 27, ALL. ZINGARO

Durata set: 21,27,23, totale 1 ora e 13 minuti

Arbitri: Ruggero LORENZIN di VI e Federica SORGATO di VI

Volley Treviso: battute sbagliate 10, ace 10, muri 12, errori 18

MASSANZAGO: b.s. 10, ace 5, m. 10, err 18