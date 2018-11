Serie B, sconfitta in casa per il Volley Treviso: vince il Monselice

Non e bastato un determinato e aggressivo Volley Treviso sceso in campo tra le mura amiche, contro il quotato Monselice dell'ex Gallotta e del potente opposto Drago a portate a casa dei punti utili per la classifica. I ragazzi orogranata hanno sorpreso nel primo set il Monselice giocando con un cambio palla sicuro e capitalizzando le rigiocate con sicurezza con Ostuzzi e Basso i più incisivi. Il secondo e terzo set sono fotocopia uno dell'altro, dove il gioco “sporco” e l'esperienza del Monselice hanno il sopravento sull'entusiasmo dei giovani trevigiani, E le sostituzioni di Zanin non hanno portato nessun esito sperato. Nel quarto set ha sempre rincorso gli avversari fino al 17 pari. La gara e continuata punto a punto fino al 24 pari dove Treviso ha tenuto bene gli scambi prolungati, per poi perdersi con due errori che hanno determinato la sconfitta.

VOLLEY TREVISO-TMB MONSELICE PD 1 - 3 (25-22, 20-25, 19-25,24-26)

VOLLEY TREVISO: Dal Col 6, Porro 0, Rossignoli 7, Tonello 1, Pol 10, Carlesso L, Spagnol 10, Pizzol 1, Basso 10, Bellia 10, Callegaro 0, Ostuzzi 11, Milini L. All. Zanin.

MONSELICE: DRAGO 18,BEGGIATO 2, DE SANTI 0, GARGHELLA 13., CELIO SASSO 0, GOVONI 0, POMETTO 1, BALLERIO N.E, DE GRANDIS 10, MATTEAZZI N.E,BOSCOLO 13, GALLOTTA 10, RABBACHIN L , BERNUZZI L. ALL. CICCORELLA

Durata set: 21,27,23, totale 1 ora e 13 minuti

Arbitri: Giuseppina STELLATO di CE e Carmine NAPOLITANO di NA

Volley Treviso: battute sbagliate 15, ace 10, muri 10, errori 17

MONSELICE: b.s. 12, ace 7, m. 10, err 10