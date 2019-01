Dopo due sconfitte il Volley Treviso ritorna alla vittoria battendo il Portogruaro

Dopo due sconfitte il Volley Treviso ritorna alla vittoria tra le mura amiche in una gara non bella ma fondamentale nel risultato. Portogruaro con i suoi errori ha tenuto in partita un Treviso che ha giocato in modo discontinuo, sprecando spesso quello che aveva costruito, privo del palleggiatore Porro con un Pol a mezzo servizio e con l'infortunio a Ostuzzi a metà del secondo set è riuscito con Pizzol e Spagnol a mettere a terra palloni decisivi nei finali dei set. Primo set con il cambio palla che fa da padrone fino al 23-21 dove Treviso con un muro di Tonello fa il break decisivo e con un altro muro di Basso si porta sul 1-0. Nel secondo Treviso avanti con gli errori del Portogruaro e con Rossignoli raggiunge il massimo vantaggio, 14-10, sul 14-12 l'infortunio di Ostuzzi paralizza i giovani orogranata e Portogruaro ne aproffitta con Botasso portandosi in parità 14-14, il muro di Paganin fa l'allungo decisivo e chiude con Gabana per l'uno pari. Nel terzo equilibrio fino a metà set, due errori di Treviso e un attacco di di Paganin gli ospiti si portano avanti 20-16, è Spagnol a riportare le squadre in parità e Treviso sul 23-20, con un attacco e un ace di Pizzol i padroni di casa si portano sul 2-1. Nel quarto con due ace di Spagnol e un muro di Tonello Treviso subito avanti 7-4, un vantaggio che incrementa fino al 16-12. Portogruaro reagisce e con Boz e Paganin accorcia le distanze fino al 21-20, sono due errori avversari e un attacco di Spagnol a chiudere le ostilità e dare tre punti importantissimi per la classifica ai giovani orogranata.

VOLLEY TREVISO – PORTOMOTORI PORTOGRUARO VE 3-1(25-22, 23-25, 25-22,25-22)

VOLLEY TREVISO: Dal Col 8, Porro n.e, Rossignoli 4, Tonello 6, Pol 2, Carlesso L, Spagnol 22, Pizzol 10, Basso 4, Bellia 0, Callegaro n.e, Ostuzzi 2, Milini L. All. Zanin.

PORTOGRUARO: MILAN L,PILOT 0, BIASON 2, BOTTOSSO 14, SPIZZO 8, ZANUTTIGH N.E, LIAN 1, BOZ 17, ZOIA 0, BERTACCHE N.E,PIOVESAN 6, PAGANIN 12, GABANA 3, ALL. PILOT

Durata set: 25,33,30,27, totale 2 ore e 04 minuti

Arbitri: Daniele Nunzio DE LISI di TN e Marco MARITAN di TN

Volley Treviso: battute sbagliate 14, ace 7, muri 8, errori 14

PORTOGRUARO: b.s. 17, ace 7, m. 9, err 23