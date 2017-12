Blitz Santarelli-De Gennaro al Giorgione Volley Castelfranco

CASTELFRANCO Dall’Imoco al Giorgione per gli auguri natalizi. Fantastica sorpresa al palazzetto di Castelfranco di Daniele Santarelli e Moki De Gennaro, rispettivamente allenatore e libero dell’Imoco Conegliano di A1. I protagonisti della capolista della massima serie sono intervenuti mercoledì scorso fra gli allenamenti delle giovanili under 16 e under 18 e quello della serie B2 per porgere gli auguri di buone feste all’intera società castellana. Presenti in palestra una cinquantina di atlete con i rispettivi allenatori ma anche genitori e amici che, avvertiti dell’incursione, sono accorsi al palazzetto. Foto di rito e complimenti a vicenda per «due squadre – come ha ricordato scherzosamente il capitano del Giorgione Roberta Grassotto – che hanno a condividere la medesima posizione in classifica, ovvero il primo posto». Che fosse A1 o B2, per una sera, non è contato: a Castelfranco si sono scambiate gli auguri due eccellenze del volley di Marca 2017.

Daniele Santarelli è un ex allenatore Giorgione: il coach dell’Imoco, infatti, ha allenato per cinque mesi alcune squadre giovanili maschili nella stagione 2013/14, tornando subito dopo a calcare i campi di serie A. A fine serata, cena conclusiva assieme alla dirigenza Giorgione e al vice presidente del comitato regionale della Federvolley Giovanni Piaser. Ieri sera, nel frattempo, la serie B2 di Paolo Carotta è tornata a misurarsi, questa volta in trasferta, con il Bruel Bassano di B1. Anche i quest’occasione il Giorgione si è dimostrato più che all’altezza vincendo 3-1 (23-25, 25-21, 25-17, 25-16).