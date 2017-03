Treviso calcio: nuovo presidente, vecchi risultati. Saonara vince 3-2

TREVISO L'entusiasmo è durato solo poche ore per i supporters del Treviso calcio. Non è bastata infatti la notizia dell'arrivo del nuovo presidente Visentin, in attesa delle dimissioni di Claudio Dondi, a risollevare gli animi di una squadra ormai alla deriva totale.

Contro il Saonara i biancocelesti hanno giocato un buon calcio ma due gol e tante occasioni create nel secondo tempo non sono bastate a evitare una sconfitta pesantissima, che condanna i trevigiani all'ultimo posto in classifica. Dopo un buon inizio di gara, l’1-0 del Saonara si materializza con il vantaggio di Avola. Il 2-0 arriva al minuto 15 con firma di Hatimi. Sembra finita, ma la reazione rabbiosa del Treviso arriva inaspettata a inizio ripresa. Prima con un rigore sbagliato da Turco al 10′ della ripresa, poi al 12′ minuto quando Dzaferi segna il 2-1. Nel secondo tempo solo il Treviso in campo e così Dzaferi ne approfitta e segna ancora, regalando alla sua squadra il momentaneo pareggio. A cinque minuti dal termine però l'incredibile beffa: calcio di punizione di Carraro deviato e 3-2 per il Saonara. Pochi secondi prima del 90′ i trevigiani colpiscono la traversa con Kastrati e mancano per un soffio il gol del pareggio. Il risultato non è arrivato, ma con questa mentalità combattiva il Treviso Calcio potrebbe mettere le basi per un nuovo inizio.