A Settembre ad Auronzo arriva l'attesissimo Mondiale Mtb Marathon 2018

Il mondiale UCI Mtb Marathon 2018 si svolgerà ad Auronzo di Cadore (Belluno) il 15 settembre per gli atleti Elite convocati dalle rispettive nazionali e il giorno dopo nello stesso splendido scenario dolomitico si svolgerà anche la 3Epic Mtb Marathon dedicata agli amatori. Il mondiale di mountain bike è stato presentato nelle scorse ore a Venezia nella sede della giunta veneta, che sostiene l’iniziativa come partner istituzionale, dal presidente della Regione insieme al sindaco di Auronzo e al presidente dell’associazione Pedali di Marca che organizza l’evento sportivo.

Il percorso del campionato mondiale misura 113 km. per la gara maschile con 4.500 metri di dislivello, 98 km. e 3.600 metri di dislivello per la gara femminile, toccando scorci di grande bellezza come le Tre Cime di Lavaredo e il lago di Misurina. “La competizione – ha detto il presidente veneto – si svolge ad Auronzo nel cuore delle Dolomiti patrimonio dell’UNESCO. E’ un altro grande evento di caratura internazionale che va ad aggiungersi a quelli in programma nella montagna veneta: la 15.ma tappa ‘Tolmezzo-Sappada’ del 101° Giro d’Italia che si sta correndo, i mondiali 2021 di sci a Cortina, la candidatura della stessa Cortina per le Olimpiadi invernali 2026. E’ in qualche modo anche una risposta indiretta a quanti lamentano che la montagna è dimenticata. Ha invece un grande spazio nel nostro cuore e tutta la nostra attenzione”.

Da parte sua il sindaco del comune bellunese ha posto all’accento sulla valenza dell’evento come veicolo di promozione per il territorio e di sviluppo di un turismo sostenibile, ricordando la realizzazione di percorsi ciclabili. Il presidente di Pedali di Marca ha evidenziato la bellezza della montagna, ma anche la capacità di realizzare eventi importanti come questo, attraverso i quali far conoscere le grandi strutture ciclabili a disposizione di un’attività, il cicloturismo, che è priorità a livello europeo. E’ poi stato proiettato il video ufficiale dell’UCI Mtb Marathon World Championships 2018, che vuole essere un viaggio emozionale dal Palazzo Ducale di Venezia alle Tre Cime ad Auronzo di Cadore, che si può vedere anche sul sito http://world.3epic.it/?p=video. Al presidente della Regione è stata donata la mascotte del mondiale.