Situazione infortuni in casa Treviso Basket: Bruttini in ripresa, a riposo invece Brown

TREVISO Notizie dall'infermeria TVB: John Brown, infortunatosi alla spalla sinistra durante il match di Brescia con Orzinuovi, ha subito una forte contusione e dovrà osservare qualche giorno di riposo. Verrà valutato dallo staff medico nei prossimi giorni per avere il via libera alla ripresa della normale attività. Procede invece positivamente la rieducazione di Davide Bruttini, in recupero dall'infortunio al bacino. Bruttini ha ripreso ad allenarsi con lavoro individuale in attesa del via libera dallo staff medico per riaggregarsi alla squadra.

SABATO ANTICIPO CON PIACENZA AL PALAVERDE (20.30): PREVENDITA ATTIVA

Sabato sera si torna al Palaverde per la prima casalinga del 2018 che sarà anche la prima giornata del girone di ritorno. Sulla scia di due vittorie consecutive, la De' Longhi Treviso affronterà al Palaverde alle 20.30 l'Assigeco Piacenza. Prevendita già attiva nei consueti punti vendita: Wind Sperotto a Treviso (Corso del Popolo e P.za San Vito), Silea (Emisfero), Conegliano (Viale XI Febbraio); 3 Store a Treviso in Via Martiri della Libertà e Via Nino Bixio, a Camalò presso Zanatta Elettrodomestici. Inoltre vendita attiva on line su www.trevisobasket.it, sezione biglietteria e nei punti vendita Viva Ticket.