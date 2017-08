3° Summer Games Contest: i più piccoli scendono in campo a Cortina d'Ampezzo

Giochi, staffette, corse, canti, tifo, colori, risate, musica: sono gli ingredienti del Summer Games Contest organizzato da La Rossa Cortina, spin off estivo della Scuola Sci Cortina. Appuntamento domenica 20 agosto alle 10, al campo sportivo in località Zuel, per una giornata dedicata ai bambini e ai ragazzi dai 3 ai 14 anni che potranno gareggiare e divertirsi in gruppo in una sorta di “giochi senza frontiere”.

Sono attesi oltre 120 partecipanti, che saranno divisi in tre categorie: Pulcini (nati dal 2014 al 2011), Marmotte (nati dal 2010 al 2007) e Orsi (nati dal 2006 al 2003). Ciascun gruppo dovrà cimentarsi in diverse “discipline”: la Baby Speedy Race e la Super Pesca a coppie (quest’ultima a cura dello Sci Club Drusciè) per i Pulcini. Per Marmotte e Orsi la Speedy Race, la Vertical Run (scatto in salita lungo la “pista di atterraggio” del famoso Trampolino Olimpico) e la Water Run (un giro di campo a staffetta con un carico di acqua da trasportare fino all’arrivo). Dopo le gare tutti potranno cimentarsi nella Gimkana Libera. Al termine, il tanto atteso momento delle premiazioni.

Questa terza edizione non ha solo il divertimento e la socializzazione come obiettivo: punta a sostenere con un gesto concreto la comunità ampezzana duramente messa alla prova dal recente nubifragio di inizio agosto. Il ricavato delle iscrizioni sarà devoluto al Sestiere di Alverà, colpito da frane e allagamenti. L’iscrizione costa 5 euro. Per informazioni e adesioni: larossacortina@gmail.com, www.scuolascicortina.com, tel. +39 0436 2911. Ritiro pettorali: sabato 19 agosto dalle ore 17.00 alle 19.30 oppure direttamente la mattina di domenica 20 agosto presso il campo sportivo di Zuel, alle ore 9 (www.scuolascicortina.com).