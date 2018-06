Team Cmc, un Campionato Italiano da assoluto protagonista in quel di Genova

VALDOBBIADENE Questa volta Nicola Casadei ci è andato davvero vicinissimo a regalare la maglia tricolore al Team CMC. Ai Campionati Italiani di enduro in mountain bike, andati in scena nel week-end a Santa Margherita Ligure (Genova) la squadra di Valdobbiadene è stata protagonista indiscussa. La gara spettacolare ed emozionante si è svolta in Liguria sui sentieri del promontorio del monte di Portofino. Cinque le Prove Speciali che hanno visto misurarsi tra loro i migliori rider del panorama nazionale.

Una lotta su filo dei centesimi che ha visto un bellissimo testa a testa tra il sammarinese Casadei e Alex Lupato (Team Cingolani) tenere banco in tutte le PS. Alla fine Nicola Casadei è terminato secondo, a dividerlo dallamaglia tricolore, conquistatata per la quarta volta da Alex Lupato, c’è solo mezzo secondo. Completa il podio assoluto Denny Lupato (Team Cingolani), terzo. Il Team CMC esce comunque a testa alta dalla rassegna tricolore. Il romagnolo Mirco Vendemmia e il bellunese Erwin Ronzon, rispettivamente 7° e 12° assoluti, si sono classifcati 1° e 3° nella categoria under23. Vendemmia è stato il migliore di tutti nella PS4 e Ronzon ha fatto registrare il secondo miglior tempo nell’ultima PS, dimostrando entrambi di saperci fare.

"Non ho rimpianti, sono contento della mia gara, ho dato il massimo dalla prima all’ultima PS. Penso di avere guidato bene, anche se questi percorsi troppo pedalabili non sono quelli che mi piacciono di più, e anche la bicicletta era al top. Mezzo secondo può essere tutto o niente purtroppo oggi è quello che mi divide dal sogno della maglia tricolore. Tutto il team ha fatto un ottimo lavoro, io e i miei compagni abbiamo dimostrato di essere una grande squadra” dice Nicola Casadei quest’anno già vincitore della gara del Superenduro a Calestano.

La collezione dei podi però non finisce qui. Tra gli juniores quello che era il campione in carica, il romagnolo Matteo Saccon, era riuscto nell’impresa di bissare il successo anche quest’anno però per colpa di una ingenua disattenzione, punita dai giudici, purtroppo è stato penalizzato e relegato al 3° posto. 3° posto anche per il trevigiano Davide Dalpian nella categoria EliteSport e 3° anche l’inossidabile Carlo Zortea tra i master, categoria M5. “I risultati parlano da soli, possiamo essere più che soddisfatti. Peccato per la maglia tricolore sfiorata ma è stato un bellissimo testa a testa tra due rider formidabili che rapprsentano l’elite del movimento enduro mtb italiano. Casadei merita i complimenti così come tutti gli altri rider che abbiamo piazzato sul podio nelle varie categorie. Questo ci deve dare ulteriore sicurezza e motivazione per dare il massimo nei prossimi importanti appuntamenti che ci attendono durante l’estate in Italia, nel Superenduro, e a livello internazionale con l’ Enduro World Series il Continental Enduro Series” dice il team manager Davide Geronazzo.

“Raccoglimo i frutti del lavoro che da tre anni portiamo avanti con il progetto del Team CMC nel settore enduo mtb. Ormai siamo una realtà solida di questo sport, un vero punto di riferimento a livello nazionale. Stiamo cercando di costruire una filiera importante, affiancando ai top rider più esperti tanti giovani di talento che stanno crescendo in fretta. Il merito è anche dei nostri tanti sponsor, che ci danno fiducia, tra i quali spiccano brand importanti del settore bike affiancati da aziende e realtà del territorio in cui operiamo. Questo ci permette di guardare con serenità e ottimismo sia al presente che al prossimo futuro” spiega il presidente del Team CMC Enrico Bonsembiante.

