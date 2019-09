Sarah Cinquini al via della Terminillo Ultramarathon

Sarah Cinquini, atleta della Nova Virtus Cycling Team, parteciperà nel prossimo fine settimana alla "Terminillo Ultra Marathon". Mamma di 6 ragazzi, Istruttrice e Formatrice PiP, Direttrice didattica Formazione Portare I Piccoli, per il mio team #lamammavolante, Sarah è una ciclista esperta e specializzata in ultra distanze.

«Terminillo Ultra Marathon è una gara di ultracycling non stop con partenza dal Monte Terminillo -racconta Sarah- ed aperta alla partecipazione di solitari (sia self-supported che con veicolo al seguito) e team da 2 o 4 ciclisti(in staffetta), correrò in solitaria e senza supporto. La prima edizione di Terminillo Ultra Marathon prende il via dal paese del Terminillo nel centro d’Italia il giorno 7 Settembre 2019. Terminillo Ultra Marathon attraversa 4 regioni, Lazio, Umbria, Abruzzo e Marche mettendo in grande evidenza le zone colpite dal recente sisma del 2016. Il percorso di 650 Km X 12000 Mt di dislivello circa, si snoda su territori dalle mille sfaccettature con la salita impegnativa del Terminillo fino ad arrivare al mare Adriatico».

«Ho scelto questa gara -continua Sarah- perchè da tempo sognavo di far visita a questi paesi messi a dura prova dal terremoto, che ha impedito alla Formazione Portare i piccoli, di cui sono direttrice didattica, di avviare un anno di formazione a Rieti. Progetto però che ha lasciato legami forti che spesso mi richiamano in quei luoghi, quale occasione migliore? Dopo il mio grave infortunio del 9 marzo la stagione sembrava conclusa con l’aiuto del mitico fisioterapista Davide Della Bella e alla mia forza di volontà e tenacia, che mi distingue mi sono rimessa a pedalare in barba a tutti i pareri medici».

«Il 2 giugno ero alla Romagna Ultra Race -spiega l'atleta- solo una banale caduta con conseguenza rottura del telaio mi ha fermato, a luglio mi sono ripresa una rivincita rispetto a questa sfortunata stagione, finendo la ultracycling senza supporto più dura d’Italia trans dolomitics way 1300km e 30000md+ non stop è sempre senza supporto, ora andrò a coronare questa mia prima stagione dedicata solamente al ciclismo dell’ultra distanza con la Terminillo Ultra Marathon».

«Sono seguita dal mio super coach Marco Morando -conclude Sarah- per gli allenamenti e dal Dott. Tamburini per l’alimentazione, sono una persona molto metodica e questo mi aiuta molto per questo tipo di preparazione, ho curato ogni dettaglio e mi sento pronta per poter vivere al meglio questa gara».