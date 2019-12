Benetton Rugby: Toa Halafihi squalificato per tre settimane

La commissione disciplinare riunitasi martedì mattina, 24 dicembre, in videoconferenza ha espresso giudizio sulla citazione del giocatore Toa Halafihi, in seguito ad una scorrettezza avvenuta al minuto 48 della gara disputata di Guinness Pro14 contro le Zebre Rugby lo scorso 21 dicembre ai danni di Jamie Elliot.

Il giocatore è stato citato per la Legge 9.12: un giocatore non deve abusare fisicamente o verbalmente di nessuno. L’abuso fisico include, ma non è limitato a: mordere, colpire, l’occhio o la zona degli occhi, colpire con qualsiasi parte del braccio, spalla, testa o ginocchio, calpestare o calciare. La commissione disciplinare ha concluso che il fallo andava punito con il cartellino rosso ed ha quindi squalificato Halafihi per un periodo di tre settimane. Il giocatore potrà quindi tornare a giocare dalla mezzanotte del 13 gennaio 2020.