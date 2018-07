Pallavolo: gli Under 18 azzurri hanno vinto il Torneo Wevza 2018

TREVISO Grande successo degli azzurrini del Volley di Vincenzo Fanizza nel torneo Wevza Under 18, disputato a Vilvoorde, in Belgio che ha visto la partecipazione di otto nazioni: Belgio, Olanda, Spagna, Germania, Italia, Francia, Svizzera e Portogallo.

In campo anche Alberto Pol, Paolo Porro e Federico Crosato del Volley Treviso, straordinari protagonisti che hanno contribuito in modo eccellente al successo ottenuto. Nella finale di sabato la formazione tricolore ha saputo imporsi con il risultato di 3-0 (25-15, 25-20, 25-20), contro i padroni di casa del Belgio, conquistando l’oro e confermandosi la maggiore forza del torneo. Gli azzurrini, infatti, si sono resi protagonisti di un percorso formidabile, non concedendo neanche un set a nessuno degli avversari affrontati durante tutto il torneo.

Alberto Pol ha conquistato il riconoscimento quale “miglior schiacciatore” del torneo internazionale.