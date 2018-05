Trevigiani Hemus 1896: Stanimir Cholakov conquista la Coppa Doltcini Dupnica

TREVISO Dalla Bulgaria arrivano altre buone notizie per la Trevigiani Phonix Hemus 1896. Sabato scorso Mihail Mihaylov ha sfiorato il successo alla Coppa Doltcini Sapareva Banya, impegnativa gara nazionale di 100 km con gli ultimi 10 in salita al 9%. Il portacolori della formazione trevigiana, guidato per l'occasione in ammiraglia da Todor Kolev, si è dovuto inchinare solo a Stefan Hristov. Terzo gradino del podio per Teodor Rusev.

Domenica invece la squadra presieduta da Ettore Renato Barzi ha potuto festeggiare l'11° successo stagionale grazie a Stanimir Cholakov, che si è imposto nella Coppa Doltcini Dupnica, avendo la meglio su Andrey Petrovski e Bogdan Stoychev. Prossimi impegni in calendario per la squadra guidata da Mirko Rossato: Tour of Bihor in Romania (1-3 giugno), Trofeo Alcide De Gasperi (2 giugno) e Coppa della Pace (3 giugno).