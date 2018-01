Manuel Peñalver sprinta con i grandi alla Vuelta San Juan ed è il miglior Under 23

TREVISO È iniziata con il piede giusto la stagione 2018 del Team Trevigiani Phonix Hemus 1896. Nella prima tappa della Vuelta a San Juan, San Juan - Pocito di 148,9 km, lo spagnolo Manuel Peñalver ha colto la decima piazza e ha vestito la maglia verde di miglior Under 23 della gara argentina. Nello sprint vinto da Fernando Gaviria (Quick Step Floors), il suo idolo, il 19enne di Torrevieja si è buttato senza paura, confrontandosi con alcuni dei migliori velocisti al mondo, che fino a ieri aveva solo visto in tv. «Sono al settimo cielo, mi sembra di sognare. Alla prima corsa con i professionisti non pensavo di poter raccogliere già un piazzamento importante. Sono senza parole dalla felicità, non ci credo. Sarà difficile difendere il primato nella classifica dei giovani, ma con i miei compagni ci proveremo. Senza pressioni, siamo qui per crescere e fare esperienza con i big» ha commentato emozionato.