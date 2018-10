Treviso Basket: Michele Antonutti si infortuna, tre settimane di stop

A causa di un contatto subito nella prima parte della gara a Cento, Michele Antonutti ha riportato la frattura composta di una costola, che comporterà l’assenza dal campo del capitano di Treviso per ben tre settimane.

Una pesante tegola per la squadra trevigiana che resta orfana di uno dei suoi giocatori più importanti in uno dei momenti più delicati della stagione. Dopo la sconfitta in casa contro la Fortitudo, per i trevigiani lo scorso fine settimana è arrivata un'inaspettata sconfitta sul campo della neo-promossa Cento. La speranza è che Antonutti possa recuperare il prima possibile e tornare in campo al fianco dei suoi compagni.