Treviso Basket ospita Mantova: debutto al Palaverde per Luca Severini

Domenica al Palaverde settima giornata di ritorno tra De' Longhi Treviso Basket e Pompea Mantova alle ore 18. Sarà la gara di esordio per il nuovo arrivo, il lungo italiano Luca Severini, mentre il nuovo americano David Logan, arrivato a Treviso nelle scorse ore, effettuerà le visite mediche e sarà in tribuna in attesa del perfezionamento del contratto e del tesseramento.

Squadra al completo per coach Menetti. La Pompea Mantova è al nona posto con 18 punti e nell'ultima partita ha perso 103-98 a Imola, TVB dopo la partita persa 75-70 a Verona è terza con 30 punti. All'andata in terra virgiliana vinse Treviso Basket 74-80 (21 Imbrò, 16 Ghersetti). Gli arbitri dell'incontro saranno: Maschio, Foti e Giovannetti. Diretta video su Lnp Tv in streaming web, aggiornamenti e interviste post-gara sulla pagina Facebook e Instagram di Treviso Basket. Martedì alle 21 differita tv su TeleNordest (Canale 19 del digitale terrestre). Casse del Palaverde aperte domenica dalle 16.30. Fino alle 12 possibilità di acquisto online sulla sezione biglietteria del sito. Fino a sabato, nei punti vendita indicati su www.trevisobasket.it, sezione biglietteria. Domenica, infine, al Palaverde ci sarà la giornata dedicata nell'ambito sociale ad Avis, grazie al consolidato rapporto tra Treviso Basket con Avis Provinciale di Treviso, che "vestirà" la partita: ingresso delle squadre in campo con t-shirt Avis, mascotte "Oscar", gadgets e materiale informativo per la sensibilizzazione alla donazione nel sangue. Prima della partita il Presidente Vazzoler saluterà a centrocampo la presidente di Avis Provinciale Vanda Pradal.