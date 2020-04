De Longhi Treviso Basket: coach Max Menetti prolunga fino al 2023

Nelle ultime ore la De' Longhi Treviso Basket ha annunciato di aver chiuso l'accordo per l'estensione del contratto con coach Massimiliano "Max" Menetti, che ha legato il suo nome a TVB per altri tre anni, fino al 30 giugno 2023. Coach Menetti ha condotto TVB nelle ultime due stagioni a traguardi storici, partendo dalla conquista della Coppa Italia di A2, primo trofeo nella bacheca del nostro giovane club, per poi capitalizzare la risalita di Treviso Basket al massimo livello della pallacanestro italiana con l'esaltante cavalcata che ha riportato nell'estate 2019 il basket trevigiano in Serie A.

Il suo spirito da trascinatore ha stregato i tifosi dal primo momento, e la sua esperienza ha consentito al club nella prima stagione da esordiente nella massima serie di farsi rispettare fino a conquistare sul campo, prima dello stop, la meritata permanenza in Serie A anche per la prossima annata sportiva. Nell'attesa di avere Max Menetti a Treviso, ecco le sue parole in merito all'estensione del contratto: «Ringrazio il club per questo nuovo accordo che mi permette di restare insieme a TVB ed a tutti i nostri fantastici tifosi per altre tre stagioni. In carriera ho sempre creduto nella continuità come uno dei segreti per consolidare e rafforzare il valore di una squadra. Da oggi inizia un nuovo percorso che tutti insieme dovrà proiettarci verso nuovi ambiziosi traguardi».