Esame-semifinale per la TVB: palla a due domenica a Trieste

TREVISO Si avvicina l'inizio della semifinale play off di A2 tra la De' Longhi Treviso Basket (3° alla fine della regular season) e l'Alma Trieste (1°). Un derby triveneto che promette spettacolo e incertezza, tra le due squadre che hanno segnato di più in stagione (82.6 punti a gara Trieste, 81.8 per Treviso Basket), con in campo tanti giocatori di spessore e palazzetti che si annunciano pieni con grande entusiasmo tra le due tifoserie. Trieste è arrivata alla semifinale eliminando negli ottavi Treviglio per 3-0 e nei quarti Montegranaro per 3-1, la De' Longhi TVB ha vinto 3-1 il primo turno con Trapani e 3-0 nei quarti con Ferrara.

IL PROGRAMMA: Le prime due partite della serie (al meglio delle 5) di semifinale si giocheranno domenica 27 alle 18.00 e martedì 29 alle 20.30 all'Alma Arena di Trieste. Gara3 sarà al Palaverde di Villorba venerdì 1 giugno alle 20.30. L'eventuale gara4 ancora al Palaverde domenica 3 giugno (ore 18.00), l'eventuale gara5 a Trieste mercoledì 6 giugno alle 20.30.

La De' Longhi TVB si presenterà con la squadra al completo per l'esordio in gara1.

ARBITRI

Masi, Caforio e Di Toro

PRECEDENTI STAGIONALI

Tre incontri ufficiali questa stagione tra TVB e Trieste, con due vittorie dell'Alma in casa sua: la prima in finale di Supercoppa per 88-78, la seconda in Regular Season 91-83; una vittoria per la De' Longhi TVB nella gara di ritorno al Palaverde per 83-63.

INFO VIABILITA' TIFOSI TREVIGIANI A TRIESTE

Saranno circa 300 i tifosi trevigiani, tra tifo organizzato e altri, che andranno a Trieste per gara1 di domenica. A questo proposito la Questura di Trieste ha emanato alcune direttive per raggiungere il palasport triestino: i veicoli dovranno obbligatoriamente imboccare l’uscita “Wartsila/Grandi Motori”, sito presso il quale verrà effettuato il prefiltraggio preventivo da parte della Polizia di Stato, al fine di garantire la sicurezza e ottimizzare i tempi, permettendo così alla tifoseria ospite di entrare tempestivamente nel settore del palasport a lei riservato.

I sostenitori ospiti che raggiungeranno Trieste con mezzi privati, saranno trasportati all’AlmaArena con navette messe a disposizione dalla Trieste Trasporti, lasciate le proprie vetture nell’area della Wartsila/Grandi Motori, presidiata dalle Forze dell’ordine durante la partita, riprendendo poi la propria vettura al termine dell’incontro.

DICHIARAZIONI COACH STEFANO PILLASTRINI

"E' una serie attesissima, dal pubblico e dalle squadre, e siamo pronti per affrontarla al massimo. Domenica sarà una partita bellissima da giocare, noi saremo al completo con Brown che ha recuperato e solo Bruttini alle prese con qualche acciacco, e ci stiamo preparando per fare un bell'esordio domenica a Trieste. I precedenti stagionali contano poco, in tutte le sfide le squadre non erano al completo e sono quindi risultati poco attendibili. Noi e Trieste siamo due squadre lunghissime, loro hanno tanti giocatori che possono vestire i panni del protagonista, quindi sarà decisivo avere una grande forza mentale per riconoscere in ogni partita da dove viene il pericolo. Può succedere che si prepara la gara su alcune soluzioni, poi spunta un protagonista di giornata e lì bisogna essere bravi e solidi per attuare subito le contromisure.

Siamo le due squadre che segnano di più? Si, gli attacchi sono forti e specialmente a tutte e due le squadre piace correre e giocare in velocità. Chiaro che non si vince senza la difesa, quindi sarà importantissimo l'aspetto difensivo, ma in generale secondo me vincerà chi sarà bravo a imporre il suo gioco senza snaturare la sua pallacanestro e soprattutto giocando di squadra, con la solidità del gruppo. Il fattore campo? Alla fine vincerà la squadra più forte."

MICHELE ANTONUTTI, ALA DI TVB

"Inizia una serie che sarà certamente un grande spettacolo tra le due squadre secondo me migliori della categoria. Saranno partite belle e affascinanti per il pubblico, noi in campo siamo pronti a fare il massimo per mettere sotto Trieste, provando a vincere almeno una delle due gare in trasferta per poi giocarcela in casa nostra. Ma per farlo in un campo dove è difficilissimo vincere dovremo giocare una partita al nostro massimo livello, puntando sul gioco di squadra e sull'apporto di tutti i nostri giocatori, sarà fondamentale contro una Trieste che è squadra profonda, esperta e di alta qualità."

PREVENDITA GARA3

Continua la prevendita per gara3 di venerdì 1 al Palaverde. Tutti i tipi di biglietto in vendita libera e biglietti in prelazione per gli abbonati a Sant'Antonino, palestra TVB, domani (sabato) dalle 10 alle 12.30.

On lne su www.trevisobasket.it , sezione biglietteria, solo per la prelazione abbonati attiva fino a sabato.

Nei punti vendita Wind Sperotto, 3 Store e Elettronica Zanatta di Camalò vendita biglietti solo Non Numerati (no prelazione abbonati). Da lunedì, terminata la prelazione abbonati, riprende la vendita a Sant'Antonino e nei punti vendita, per la vendita libera. Orari e prezzi su www.trevisobasket.it