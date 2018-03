Treviso Basket: domenica al Palaverde il derby contro Udine

TREVISO Sfida al vertice domenica al Palaverde alle 18 per la 26° giornata di campionato tra le due squadre trivenete che viaggiano nelle alte sfere della Serie A2 Est, la De' Longhi Treviso Basket e la GSA Udine.

Treviso dopo essere tornata vittoriosa dalla trasferta di Bologna viaggia al terzo posto con 32 punti in classifica, gli stessi di Udine che invece ha piegato Forlì 78-64. All'andata vinse Udine in terra friulana per 75-69. Squadra al completo per coach Pillastrini. Michele Antonutti, udinese di nascita, ha vissuto a Udine tutta la prima parte della sua carriera. Bernardo Musso invece ha giocato a Udine nel 2008/9. Mauro Pinton infine ha giocato con TVB nella stagione '14/15. Saranno loro gli ex della gara al Palaverde arbitrata da Cappello, Caruso e Chersicla. Biglietti in via di esaurimento dopo una settimana di grande afflusso in prevendita.

Prima della partita, in memoria di uno dei "grandi" del basket trevigiano, lo statunitense Henry Williams verrà ricordato anche nel riscaldamento con tutta TVB che indosserà una speciale t-shirt commemorativa che verrà poi regalata ai tifosi trevigiani con il "lancio" da parte dei giocatori dopo l'inno nazionale. "All’andata non fu una bella partita, anche se giocai bene (20 punti e 17 rimbalzi). Però fare bene personalmente, ma non avere dei risultati a livello di squadra non ti rende un giocatore vincente, nè serve al team per migliorare. Ero molto frustrato e deluso perchè non trovavamo la quadratura. Oggi invece lo spirito è ben diverso, undici vittorie in dodici partite significano tanto e con il morale alto ci apprestiamo ad affrontare quest'altro scontro diretto, molto importante per la posizione che avranno le due squadre nella griglia play off. Udine per me è stato un capitolo importantissimo della mia vita, ho avuto l’onore di essere capitano nella città dove sono nato e cresciuto, ma il passato ora non conta. Vogliamo vincere e proseguire il nostro cammino di avvicinamento ai playoff nel migliore dei modi. La squadra sta giocando bene e la mentalità è quella giusta: tutti sappiamo fare un passo indietro per il bene del gruppo, mettendosi a disposizione della squadra. Se continueremo su questo passo e con questa mentalità potremo continuare a vincere e giocare bene” ha dichiarato a poche ore dal match Michele Antoniutti.