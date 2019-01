Treviso Calcio: esonerato anche mister Renzo Rocchi

Tre punti in due mesi: una sola vittoria all'esordio e poi solo sconfitte culminate nella batosta per 7 a 1 sul campo del Real Martellago. Il Treviso Calcio ha deciso di esonerare l'allenatore Renzo Rocchi, arrivato sulla panchina biancoceleste lo scorso 5 novembre.

"Al signor Rocchi vanno i più sentiti ringraziamenti per l’attività fin qui svolta per l’impegno, la serietà, la correttezza professionale, per i traguardi conseguiti e gli si augura le migliori fortune per il suo futuro percorso calcistico. La società sta ora riflettendo su quale sia la scelta migliore per poter affidare la squadra alla persona giusta in un momento estremamente delicato". E' quanto si legge nel comunicato ufficiale diffuso dalla squadra che nei mesi scorsi aveva esonerato anche gli allenatori Graziano e Pasa. Mercoledì 16 gennaio era in programma la ripresa degli allenamenti della squadra, attualmente al penultimo posto in classifica con appena otto punti. Senza allenatore, con lo stadio Tenni spesso inutilizzabile e un campionato disastroso, le sorti del Treviso sembrano ora più che mai appese a un filo molto sottile.